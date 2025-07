Orton, Hardy, Vegeta…: Kyle Fletcher, en privado

La estrella en ascenso de AEW «The Protostar» Kyle Fletcher habla de todo: inicios en la lucha, ídolos, dieta, gimnasio, música, cheat meal favorito… y más. Todo ello en una reciente entrevista con nuestros compañeros de The Stunner.

Has ganado bastante masa muscular últimamente. ¿Qué escuchas cuando entrenas en el gimnasio?

«Depende del día. A veces estoy súper concentrado y escucho edits de TikTok, como de Vegeta cargando poder. Me hace sentir como Vegeta. Otras veces, escucho a Kesha o incluso Party in the USA. Depende totalmente del humor del día».