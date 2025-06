El lado humano de Goldberg: “Tuve muchísima suerte»

La leyenda viviente de la lucha libre Goldberg aborda varios temas tratados habitualmente cuando se habla de su carrera. Camino a su última lucha -desafiará a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo el 12 de julio en el evento especial Saturday Night’s Main Event de la WWE- el miembro del Salón de la Fama habla sobre la duración de sus combates, su personaje y las lesiones de sus oponentes.

Las críticas a su personaje : “Y dicen: ‘El personaje es unidimensional’. Sí, es unidimensional. Salía, era como Tyson, aplastaba gente y me iba . No hablaba de eso, no me regodeaba en el éxito. Solo salía, le daba cabezazos a las puertas y arrollaba a la gente.”

Las críticas por haber lesionado a otros luchadores: “Y en el camino, sí, algunas personas salieron lastimadas. ¿Sabes cuántas veces me lastimé yo en esta industria? ¿Crees que le eché la culpa a los demás? Ni de broma. Estoy estudiando a mi oponente, ¿vale? Y veo videos aleatorios de sus combates y de otros también — y de repente aparece un clip corto y lo abro — y veo a tipos lesionando gente, ¿vale? Yo le di una patada en la cabeza a Bret Hart por accidente hace cien años. Y desde entonces me he sentido mal, y ya pedí disculpas. Era joven en este negocio, sin duda… y todos cometemos errores. La gente tiene que entender que tuve muchísima suerte de entrar al negocio cuando lo hice, porque tenía a Curt Hennig, a Kevin Nash, a los Steiner Brothers, a Scott Norton, a Hogan, a Flair — cuando me hablaba — y a Bret Hart. Tenía tipos que eran fuentes increíbles de experiencia, entrenadores, y personas que se tomaban el tiempo de ayudarme. Jamás me aprovecharía de nadie. Soy un tipo que se enfrentaba a dos hombres de 160 kilos en cada jugada cuando era nose guard [en football], igual que tú. ¿Crees que necesito dar golpes sucios?”.