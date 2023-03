El Intocable "Los egos siempre los ha tenido pero yo estoy listo para ganar nuevamente su Cabellera"

Promociones L&A y Wrestling Triton Promotions presentaron un magno carte de lucha libre este pasado fin de semana en la Arena Roberto Paz de Guadajalara, donde en el turno estelar estuvo presente el ex AAA, El Intocable se vio la caras nuevamente con su archrival, Alan Stone, no de manera directa ya que fue un encuentro de relevos 4 vs 4.