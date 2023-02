El interés de Taya Valkyrie fuera de los encordados

Taya Valkyrie tiene una gran carrera como luchadora a la que todavía le queda mucho tiempo y muchos éxitos por delante. No obstante, también está pensando en tener otros roles fuera de los encordados, como expresa en una reciente entrevista con Fightful. Considera que tiene la experiencia necesaria como para ser parte de un equipo creativo algún día. ¿Y quién puede decir que no? Después de toda una vida dedicada a la lucha libre profesional, habiendo demostrado tanto talento, trabajado con incontables personas, en incontables compañías…

> El posible futuro creativo de Taya Valkyrie

“También he dicho esto antes, tengo un gran interés en aprender sobre eso porque realmente no he tenido la oportunidad de sentarme y aprender qué está pasando en los auriculares y los monitores y qué está pasando en el camión. Así que eso es definitivamente es algo que quiero hacer. Especialmente, me gusta mucho escribir y crear personajes y trabajar con la estética de los personajes y todo ese tipo de cosas. Así que también me encantaría ser parte de un equipo creativo en algún momento porque creo que tengo la experiencia, creo que tengo la pasión.

“He pasado por muchas cosas realmente raras que hacen que sea una buena historia. Creo que tengo interés en hacer eso en el futuro y nunca se sabe. Esta es una industria que está creciendo y evolucionando todos los días. Si no estás aprendiendo, te estás quedando atrás. Así que solo quiero seguir haciendo eso y seguir aprendiendo de mis amigos, de mis compañeros, de las personas que han sido haciendo esto menos tiempo. Aprendes de todos y todos te afectan de una manera de cierta manera. Así que es muy importante para mí que la gente siga haciendo eso y creciendo”.

