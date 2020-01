Durante la última semana habían varios nombres de luchadores que podían unirse a Kevin Owens y Samoa Joe para hacerle frente a Seth Rollins y AOP, pero de todos los nombres, seguramente nadie esperaba el de The Big Show, quien había estado más de un año sin luchar en un ring de WWE, debido las diversas lesiones que había sufrido.

The Big Show, quien fue recibido con una ovación por parte del público, apareció para unir fuerzas a KO y Joe y los tres vencieron a sus oponentes por descalificación, a quienes además obligaron a huir después del combate, luego de que «El atleta más largo del mundo» le propinara un puñetazo a Rollins.

Al parecer, el regreso de Big Show a WWE anoche en Monday Night Raw fue monumental en más de un sentido. Cuando «el atleta más largo del mundo» fue anunciado como el compañero misterioso de Samoa Joe y Kevin Owens para enfrentarse a Rollins y sus secuaces de AOP, creó un insólito registro y único dentro de la WWE, que pareció haber pasado desapercibido.

Con su aparición en Raw anoche, The Big Show ahora ha aparecido en el primer episodio de Raw de la década, durante las últimas tres décadas, pero eso no es todo.

Anoche, el atleta más largo del mundo, al unir fuerzas con Kevin Owens y Samoa Joe, representó otro hecho insólito si lo comparamos con las dos previas; en el 2000 fue un encuentro uno a uno, en el 2010 fue un dos contra dos, y el del 2020 fue una lucha de tres contra tres.

Haciendo un poco de historia, en el episodio de Raw del 3 de enero de 2000, Triple H derrotaría a Big Show por el Campeonato WWF en el primer Raw del nuevo milenio, mientras que el estreno del Año Nuevo 2010 vimos a Jeri-Show desafiar a Triple H y Shawn Michaels por los Campeonatos Unificados en pareja, donde volvió a terminar la noche en el bando perdedor.

A pesar del insólito registro de The Big Show provocado anoche, en esta ocasión sí existieron diferencias respecto a los dos encuentros previos, ya que este no participó en esta ocasión en una contienda titular, y además, él y su equipo lograron la victoria en esta ocasión, aunque esta se haya dado por descalificación.

Al parecer, The Big Show tendrá asegurada (al menos) una nueva aparición la próxima semana, ya que está pactado para una lucha de puñetazos en la que participarán los mismos equipos. El atleta más grande del mundo dejó un mensaje muy claro respecto a esta nueva lucha:

Great to return to #Raw for my first match on Monday night in years! Teaming up with @SamoaJoe and @FightOwensFight last night was awesome, two very talented young men. And as for next week's "fist fight" … I'll leave this here. 👊🏼 pic.twitter.com/uBmavoai4o

— “The Big Show” Paul Wight (@WWETheBigShow) January 7, 2020