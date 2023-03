Para los judíos, un segundo Bar Mitzvah sólo puede celebrarse hasta cumplir una edad avanzada, pero MJF quiso revivir aquel rito de paso durante el episodio de esta semana de AEW Dynamite. Lo que no sabía “The Salt of the Earth” era que su festejo acabaría un tanto accidentado.

Porque tres luchadores salieron a cantarle las cuarenta: Jungle Boy, Sammy Guevara y Darby Allin. Así, estos y MJF compartieron ring cual simbólica estampa de los denominados “Cuatro Pilares” de AEW, en un gesto revelador sobre las presumibles intenciones que los Élite guardan.

Aunque ciertas partes de aquel intercambio de pareceres vienen suscitando críticas. Jungle Boy señaló el hecho de nunca haber visto a MJF en Dark: Elevation, Dark, ni Rampage. Mientras, Darby Allin bromeó con que por él nunca habría una “guerra” entre WWE y AEW, al ser un talento indomable, luego de que “The Devil Himself” volviera a sugerir su firma con McMahonlandia en 2024. Además, “The Enigma” lanzó importante dardo contra algunos compañeros de vestidor, según él, demasiado quejosos de su posición.

► Dave Meltzer y por qué AEW luce como una segundona

Críticas, básicamente, provenientes de Dave Meltzer, quien expuso sus argumentos ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio. Primero, comentando las líneas de Jungle Boy.

«Al decir eso entierras a Rampage. Intentaron hacer lo de Grayson Waller con Shawn [Michaels], diciendo cosas que se supone no debes escuchar. Algunas cosas funcionan, pero muchas no. A ver, los ratings son los que son y programan a Rampage como un show secundario y por eso los ratings han caído tanto. En WWE, ¿saldría ahí fuera alguien y diría, ‘eres una gran estrella, ni siquiera vas a SmackDown?’ Por supuesto que no. FOX los mataría si hicieran eso».

Y seguidamente, las de Darby Allin.