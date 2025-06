Ronda Rousey revela un aterrador episodio que vivió durante su carrera en la UFC que le sigue afectando a día de hoy. En realidad, fue más que un capítulo, más bien el motivo de su retiro como peleadora. Y Dana White, presidente de la empresa, fue clave en ello. La «Rowdy» lo cuenta todo en el pódcast UNTAPPED.

► Ronda Rousey, Dana White y un estudio neurológico

«Afortunadamente, ahora tengo mucha más información sobre lo que me estaba pasando, y sentía que no podía ser honesta sobre lo que estaba atravesando físicamente sin que la gente pensara que estaba poniendo excusas. Y también sentía que no le debía a nadie una explicación, especialmente si iban a tirar mierda sobre eso. Así que sí, primero necesitaba averiguar qué estaba pasando. Recientemente, Dana me envió a un estudio neurológico de largo plazo para peleadores, y en realidad logramos — no quiero llamarlo ‘avances’, pero sí pudimos diagnosticar muchas de las cosas que me estaban pasando (y que aún me pasan), y simplemente no tenía esa información en ese momento… No podía darme esa información en ese entonces, ¿sabes? Y ahora puedo explicarlo mejor. No me atormento con eso. Fue lo mejor que pude hacer con lo que tenía.

Se trata de conmociones cerebrales, pero también descubrimos que tiene mucho que ver con las migrañas… La epilepsia es hereditaria en mi familia. Mi hermana, mi tío, mi tía abuela. En cada generación, alguien es epiléptico, y hay una relación entre epilepsia y migrañas. Cuando era niña, solía tener migrañas. Tenía que usar una pluma de IMITREX que me tenía que inyectar, ¿me entiendes? Si sentía que venía una… Perdía grandes porciones de visión. Se llaman ‘auras’, y perdía la capacidad de leer, y me daban estos dolores de cabeza insoportables… Pero dejaron de aparecer cuando era más joven. Hablando con el Dr. Charles Bernick, creo, en la Clínica Cleveland, me dijo que las personas que sufren migrañas son más susceptibles a conmociones cerebrales. Y cuantas más conmociones tienes, más fácil es que los impactos activen una migraña. Y me explicó que no todas las migrañas incluyen el dolor de cabeza punzante. Esa parte no siempre está presente. Así que lo que creemos que estaba pasando es que entré en un ciclo donde, cuanto más me golpeaban, más fácil era que esos impactos desencadenaran episodios de migraña.

Y en estas peleas… resulta que dos de mis detonantes son las luces brillantes y los golpes en la cabeza. Así que me golpeaban, y básicamente perdía grandes partes de mi visión, mi percepción de profundidad y mi capacidad para seguir movimientos rápidamente y tomar decisiones en fracción de segundo — básicamente todo lo que necesito. Yo pensaba que tenía una conmoción cerebral, que estaba ‘fuera’ aunque no me tambaleaba ni perdía el equilibrio. Tuve que retirarme porque esto me pasaba cada vez con más frecuencia. Al punto de que un simple jab me dejaba casi ciega. Y él [el médico] cree que lo que pasa es que, debido a todas las conmociones previas, ahora estos impactos están activando episodios de migraña, lo que significa que mis neuronas se sobreexcitan y luego se apagan… Esto podría cambiarlo todo, porque tal vez haya soluciones. Antes pensaba que simplemente iba a irme deteriorando hasta que estuviera, no sé, haciéndome encima. Genial, ¿no? Pensaba: ‘Esta es mi vida ahora, tengo que detener esto o lo voy a acelerar’.

Y ahora, gracias a toda esta información, voy a empezar a ver especialistas en migrañas y neurólogos que realmente podrían ayudarme a tratar esto. Este tipo de cosas sentía que, si las mencionaba, la gente pensaría que solo estaba inventando excusas. Pero ahora que estoy recibiendo ayuda y diagnóstico y todo eso, me siento más esperanzada que nunca. Y en vez de pensar: ‘Bueno, esto es parte del proceso, solo tengo que retirarme antes de que empeore’, ahora creo que tal vez haya algo que pueda hacer para mejorar. Así que, sí, simplemente no tenía esta información antes. No sabía qué decir, más allá de: ‘Algo me pasa y no puedo seguir peleando por eso’.”