El infernal viaje de Mercedes Moné: «Quería gritar»

Mercedes Moné regresó recientemente a Japón para vencer a Mina Shirakawa y ganar el Campeonato Británico Indiscutible de RevPro en NJPW/CMLL/AEW Wrestle Dynasty. «The CEO» no luchaba en tierras niponas desde que perdiera el Campeonato IWGP de NJPW contra Mayu Iwatani en Stardom All-Star Grand Queendom en abril de 2023.

This is my moment, I waited all my life #globalCEO pic.twitter.com/Z021PIbexQ

Fue una buena experiencia para la portadora de tres títulos -es también Campeona TBS en AEW y Campeona STRONG de NJPW– pero no así la de regreso a Estados Unidos. Así lo cuenta en una edición reciente de su newsletter, Mone Mag:

«¡Mi odisea de viajes del infierno! Acababa de bajar del subidón de Wrestle Dynasty en Japón—¡en serio, fue un sueño hecho realidad! No quería irme, pero el deber llamaba. Tenía que volver a Estados Unidos para luchar en Dynamite, y ahí comenzó mi pesadilla de viaje.

Todo estaba listo: maletas empacadas, vuelo programado para las 5 PM y de regreso a casa el lunes por la mañana. Llegué al aeropuerto a las 2 PM, lista para pasar por la legendaria aduana japonesa. Pero justo cuando me acomodé en mi asiento, el capitán anunció: ‘Eh, amigos, tenemos un pequeño problema de mantenimiento. Saldremos en unos 30 minutos’.

Bueno, esos 30 minutos se convirtieron en 4 horas de puro caos en el avión. Imaginen a alguien paseándose por el pasillo como si estuviera a punto de hacer una gran entrada, mientras los asistentes de vuelo no dejaban de decir: ‘Por favor, permanezcan sentados’ para luego cambiar a ‘En realidad, necesitamos que desembarquen’.

He lidiado con problemas de viaje antes, pero tenía un plazo fijo: ¡clases el martes por la noche! Si no llegaba, reprobaría. Así que estaba decidida a volver a casa.

Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, nos informaron que teníamos que cambiar de avión. Y como si no fuera suficiente, afuera había una tormenta y los pasajeros estallaron de frustración. Era como una escena de película: gente furiosa por todos lados. Honestamente, quería gritar: ‘¡Respiren, gente! ¡Estamos todos en esto juntos!’. Pero lo entiendo, nadie disfruta estar atrapado, especialmente con una tormenta de por medio.

Tras otra hora de espera, recibí un mensaje: ¡vuelo cancelado! Llamé a mi agencia de viajes, y me dijeron: ‘Nos queda UN asiento’. Logré conseguirlo hacia Chicago, pero mis maletas… bueno, esas decidieron quedarse en Japón hasta el próximo vuelo a Orlando. Pero no importaba, estaba decidida a llegar a Estados Unidos, a clase, y a AEW Dynamite a tiempo.

Me subí al avión, y claro, nos tocó la peor turbulencia de la historia. Pero después de lo que pareció una vida, aterricé en Chicago tarde en la noche, solo para ser reprogramada en un vuelo a Orlando al día siguiente. Le informé a Tony (Khan) sobre mis problemas de viaje y que no tendría mis maletas a tiempo para la televisión. Con mucha amabilidad, me dijo que descansara, y estoy tan agradecida, porque mi cuerpo y mi mente lo necesitaban.

¿Y adivinen qué? Llegué a clase justo a tiempo. Así que ahí lo tienen, amigos: mi saga de viaje. Puede que haya enfrentado una tormenta, perdido mis maletas y soportado a unos viajeros bastante irritables, ¡pero nada puede detenerme!«.

Ohhhh Moné Krew, please say hello to your 32nd issue of none other than the latest and greatest #monémag straight from the desk of your CEO 😤👏🏾⭐️ https://t.co/c4y41KxGsJ pic.twitter.com/xpFMX1RHgJ

— Mercedes Moné Varnado (@MercedesVarnado) January 17, 2025