Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, recientemente, 2K Games reveló cómo lucía la gran estrella de la NFL y hoy comentarista de Raw, Pat McAfee, quien será incluido en un futuro DLC de WWE 2K24, y podrá ser un personaje con el cual se podrá luchar por primera vez en la historia.

Bueno, de manera oficial, si no contamos todas las creaciones hechas por los aficionados. Lo cierto es que la inclusión de Pat McAfee ha causado controversia entre muchos fans, que no lo consideran realmente un luchador.

Pero, más allá de eso, la controversia grande ha sido porque el DLC, denominado The Pat McAfee Pack, tendrá como luchadores y personajes jugables a varios de los amigos de Pat McAfee, con quienes hace su shows de ESPN y videopodcast, The Pat McAfee Show, y que si bien algunos de esos amigos hasta jugaron en la NFL o son reconocidos en los medios de comunicación, nunca han pisado un ring de lucha libre.

En la más reciente edición de The Pat McAfee Show, McAfee se enojó bastante con las críticas de los fans y Ty Schmitt, uno de sus amigos y que será personaje jugable, dijo molesto que era mucho mejor que él fuera un personaje jugable en WWE 2K24, que incluir a un montón de perdedores de NXT que nadie conocía.

En medio de esta tormenta que se armó, Karmen Petrovic, una joven luchadora en desarrollo en NXT, lanzó una ataque hacia Pat McAfee y su banda, que muchos fans han visto como una forma positiva de defenderse a ella misma como novata y a sus compañeros de NXT:

God forbid fans want to play with wrestlers in a wrestling game 😉

& put some respect on #WWENXT https://t.co/kwKfDdbsHn

— karmen petrovic 🗡 (@karmen_wwe) July 24, 2024