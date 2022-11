El próximo 18 de diciembre. Steve Austin cumplirá 58 años de edad. Y, recientemente, compartió a través de sus redes sociales un video en donde se le ve entrenando en un gimnasio y se puede apreciar que se encuentra en la mejor forma física de los últimos años.

Sin duda alguna, los fanáticos están muy emocionados porque vieron a un Austin con un abdomen bastante plano, se le ve alto, se le ve con buenos músculos y realmente, listo para tener acción en el ring. Y es que los fanáticos lo ven en mejor estado, en mejor forma física que incluso el pasado 2 de abril, cuando en la primera noche de WrestleMania 38, dio un gran combate en contra de Kevin Owens, a quien derrotó.

Por ahora, todo indica que Austin sí volverá al ring y sí luchará en WrestleMania 39, aunque no se ha podido saber información en torno a si esto realmente ocurrirá ni cuál sería su futuro rival. Lo cierto es que, semanas después de su gran desempeño en el ring en WrestleMania 38, Austin declaró que no se imaginaba no estar luchando en WrestleMania 39:

“Si me hubieras dicho: ‘Vas a ser parte de WrestleMania 38’, no solo eso, ‘vas a estar en el evento principal de la noche uno’, habría dicho que estás lleno de mier** y que estás loco. Allí estaba yo, en Dallas, Texas, encabezando el evento el primer día.

«Nunca digas nunca, pero me imagino que, dentro del alcance de ese espectáculo, será un gran espectáculo en una gran ciudad. Será un evento de dos noches nuevamente. Estoy seguro de que he terminado con la lucha libre per se, pero como parte de la WWE, no puedo imaginar que no estaré allí de alguna manera. No me inscribí en el programa, porque no me inscribí en el 38, eso es algo de Vince (McMahon), y tengo una gran relación con él. Si recibo la llamada, estaré allí”.