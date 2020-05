Shayna Baszler tuvo su momento cumbre hace poco más de un mes cuando debutó en el Show de Shows en WrestleMania 36 para tratar de acabar con el reinado de casi un año de Becky Lynch como Campeona de Raw, luego de hacer historia en NXT como la única mujer en ganar dos veces el título femenil de la marca amarilla y tener un reinado muy dominante allí. Sin embargo, la victoria le fue esquiva y The Queen of Spades tuvo que esperar.

Hace pocas semanas, Baszler lucía como una de las favoritas para ganar la lucha de escaleras en Money In The Bank 2020. Sin embargo, Asuka fue la que se llevó el maletín, el cual contenía el Campeonato de Becky Lynch en su interior, mismo que tuvo que dejarlo vacante debido a su embarazo.

► Vince McMahon, aún no está convencido 100% del impulso para Shayna Baszler

Respecto al Campeonato Femenil Raw en este momento, basándonos en lo que hemos visto en las recientes historias televisivas, el plan actual para Backlash 2020 parece ser que Asuka defienda el título contra Nia Jax. Baszler, en realidad, no está tan lejos del panorama titular, pero hay reportes que indican que tendría un hombro lastimado, aunque eso no está confirmado.

Paul Davis de WrestlingNews.co informa que el plan es tener a Shayna Baszler en el panorama titular durante este año. Sin embargo, se dice que Vince McMahon todavía no se convence totalmente con la idea de impulsar a Shayna Baszler como la principal ruda.

"Me dijeron que Baszler eventualmente pasará al panorama del título este año, pero Vince McMahon todavía no se convence al 100 por ciento de que sea la mejor ruda."

También se dijo en el informe que Paul Heyman es un gran fanático de Baszler y quiere que la ex estrella de MMA tenga un gran impulso en Raw. Vince McMahon, sin embargo, no está seguro de que un impulso para Shayna Baszler sea la mejor opción, por lo que, según los informes, ha llevado al mandamás de la WWE a cancelar sus planes para ganar dos encuentros de alto perfil en el pasado reciente: Royal Rumble 2020 y Money in the Bank 2020.