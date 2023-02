Cody Rhodes salió vencedor de Royal Rumble 2023 e irá a WrestleMania 39 a luchar contra Roman Reigns por el Campeonato Indiscutible. Ambos episodios de este nuevo capítulo de la carrera del “American Nightmare” en WWE fueron predecibles pero las decisiones creativas adecuadas. El hijo de Dusty Rhodes tiene que cumplir lo que su padre no pudo y ganar el título mundial. Entre las muchas reacciones que el triunfo del luchador en el primer Evento Premium del año está provocando, ahora conocemos la de Freddie Prinze Jr. (vía Wrestling With Freddie).

Congratulations to the undeniable @CodyRhodes , you EARNED it. pic.twitter.com/v4YBiLYE2M

A dream has become reality at #RoyalRumble .

“Cody está ahí arriba, puedes verlo pronunciar las palabras, ‘Papá, lo hice’. Cada hijo que ha perdido a un padre y luego logra grandes cosas después de que su padre se ha ido, ese momento te golpea tan fuerte, hombre. Es lo que quieres ver en las películas, ¿sabes a lo que me refiero? Hice eso la primera vez que conseguí un trabajo grande. Fui a la tumba de mi padre, puse mi mano en la placa y dije: ‘Papá, lo hice’, palabra por palabra. Entonces, me golpeó tan fuerte”.

Veremos hacia donde va ahora Cody Rhodes y si cumple con el motivo que lo hizo volver a la WWE. Pero parece claro que la segunda noche de WrestleMania este año terminará con él sosteniendo el Campeonato Indiscutible en lo más alto mientras su padre lo mira orgulloso allá donde esté.

REIGNS. RHODES. WRESTLEMANIA.

Can @CodyRhodes dethrone @WWERomanReigns this April at #WrestleMania or will the Head of the Table reign supreme? pic.twitter.com/TuTzUCgBtc

— WWE (@WWE) January 31, 2023