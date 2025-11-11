El ícono de WWE Batista y sus 3 próximas películas

Batista, miembro del Salón de la Fama de WWE, habla acerca de la nueva película Highlander, Road House 2 o Trap House, sus próximos estrenos como megaestrella de Hollywood.
► En palabras de Batista
La filmación y los desafíos de Trap House
“¿La mejor parte? Bueno, es diferente con cada película. La acción siempre cambia. La película en la que estoy trabajando ahora creo que es la más desafiante en cuanto a acción de toda mi carrera en el cine.
Pero con Trap House en particular, el reto fue que estábamos aprendiendo sobre la marcha. No era una producción de gran presupuesto, así que no tuvimos tiempo de ensayo, y además mi agenda estaba muy apretada, porque en ese momento ya estaba comprometido con varios proyectos.
Habíamos querido filmar esta película durante años, y cuando encontramos una ventana, simplemente lo hicimos. Pero fue un calendario de rodaje muy ajustado. Aprendí muchas cosas directamente el mismo día de rodaje, y eso me parece divertido, porque lo hace más desafiante. Y si al final logras que todo salga bien, es muy gratificante.
Así que sí, mucho de lo que hice lo estaba aprendiendo sobre la marcha, pero creo que el resultado fue muy bueno. Estoy bastante orgulloso del producto final. Cuando miro atrás y pienso en lo estresado que estaba, ahora me siento bien al respecto y muy orgulloso de cómo quedó.”
La preparación como agente de la DEA
“No, no tuve que pasar por entrenamiento de la DEA. Tuvimos un consultor que además es amigo mío, Brent Wagner. De hecho, la idea inicial de la película vino de él. Es un gran amigo, ahora trabaja para la NSA, pero ha estado en todas partes del ámbito policial: fue policía, trabajó para el Departamento de Defensa, en agencias federales, en el ejército…
Así que fue nuestro asesor en la película. Para mí fue una ventaja, porque pude hacerle muchas preguntas y asegurarme de que los detalles fueran correctos. También tuvimos expertos en armas de fuego y en tácticas que trabajaron con nosotros en los movimientos de equipo y las escenas tácticas en el set. Ese tipo de cosas te hacen sentir como un niño jugando al ejército.”
Equilibrar acción y vulnerabilidad
“Esa es una buena pregunta, porque todavía estoy intentando encontrar ese equilibrio.
Al principio de mi carrera, estaba completamente en contra de hacer acción. No quería ser ese héroe de acción, ese tipo protagonista que solo pelea. Siempre quise explorar más el lado vulnerable de los personajes.
Pero hace unos años, cuando empecé a tener más papeles protagónicos, pensé: ‘Voy a tener que soltar un poco eso’. Porque, aunque para mí sea importante, también tengo que pensar en el público, la gente que paga por ver tus películas. Ellos quieren ver a un protagonista que patee traseros.
Así que tuve que recordarme a mí mismo que a veces solo tengo que ser un tipo rudo, decir una línea que tal vez me parezca un poco cursi, pero hacerlo igual, porque la gente lo espera, especialmente en las películas tipo palomera. Soy fan de ese tipo de cine, lo entiendo. Trato de encontrar un buen balance, pero la verdad es que siempre voy a inclinarme más hacia lo dramático.
Y ahí es donde entra el director, que a veces tiene que recordarme: ‘No es el momento de ser el tipo vulnerable y cariñoso. Ahora tienes que ser un badass’.”
¿Por qué rechazaba roles de acción al inicio?
“La razón por la que al principio era reacio a los papeles de acción es porque no era el motivo por el que me metí en la actuación. Pensaba que si entraba en ese tipo de roles, me iba a quedar atrapado ahí. Si no hacía papeles que exigieran actuación dramática o cómica, me iba a quedar estancado en una sola categoría, y eso no era lo que quería.
Pero luego, cuando empecé a conseguir películas de acción, me di cuenta de que tenía que empezar a adueñarme de eso también. La gente que ve películas de acción quiere ver a un héroe de acción. Así que puedes darle corazón a la historia, pero también necesitas esos momentos en los que solo eres un tipo rudo que patea traseros y toma nombres. Es cuestión de encontrar ese equilibrio.”
Roadhouse 2 is happening. Cast has started to be announced, will we see Posty make a return?
Could Horsepower FINALLY release? pic.twitter.com/VwTegBo3hS
— Henry (@HenryOKane_) November 6, 2025
Sobre trabajar con Bobby Cannavale
“Increíble. Lo amo. Fue todo lo que esperaba… y más. No esperaba que Bobby fuera una persona tan profunda. Es muy introspectivo, reflexivo, incluso un poco filosófico.
Noté que cuando llegó al set, la mayoría del tiempo estaba leyendo solo, tranquilo, disfrutando del clima. Yo pensaba que iba a ser el tipo encantador que anda charlando con todo el mundo, pero no, estaba en su mundo, hablando con su esposa por teléfono, tranquilo.
Es un tipo muy centrado, súper talentoso, interesante e inteligente. Disfruté mucho conversar con él. Me sentí conectado con él rápido, lo respeto como actor, pero al conocerlo como persona me di cuenta de que es mucho más de lo que imaginaba. Aprendí mucho observándolo. Creo que es un actor subestimado, muy talentoso, que aún no ha tenido ese papel que lo ponga en la conversación de premios.
Es un gran actor y un gran ser humano. Lo adoro.”
Highlander y Roadhouse
“He estado entrenando durante meses, incluso antes de tener oficialmente el papel. Chad (Stahelski) me pidió que fuera a 8711 para empezar a entrenar, y lo hice. Unas semanas después firmé el contrato y me fui a Londres. Estoy aquí desde finales de agosto, con algunas semanas en California, entrenando mucho.
Es un trabajo duro: entrenamiento físico, de acrobacias, de combate con espada, de pelea cuerpo a cuerpo. Además, Chad me pidió que subiera un poco de peso, así que también estoy haciendo pesas. Es agotador, mentalmente también, porque por primera vez en mi carrera estoy encadenando películas, pasando de una a otra.
Pero no me quejo. Son ‘problemas de champaña’. Son papeles soñados para mí.”
Roadhouse y Jake Gyllenhaal
“Bueno, todavía no hemos peleado (risas). No puedo decir que no vaya a pasar, pero por ahora no. Mucho de nuestro trabajo juntos se ha centrado en nuestra relación, en desarrollar ese vínculo y el trasfondo entre los personajes.
Teníamos un guion, pero enseguida nos dimos cuenta de que queríamos más. Nos pusimos un poco ambiciosos y empezamos a profundizar más en la historia.
Este filme tiene un montón de tipos duros, muchos más peleadores que en la original, y la acción está al máximo. Pero queríamos que la gente también se conectara emocionalmente, así que trabajamos mucho en los vínculos y en el pasado de los personajes.
Trabajar con Jake es un sueño hecho realidad y una lección. Aprendo mucho de él. Se nota que lleva años en esto, sabe de lo que habla, analiza el guion con una claridad impresionante. Miras cómo trabaja y entiendes por qué es quien es. Siempre digo que mido mi carrera por las personas con las que trabajo, y Jake es de verdad, un tipo legítimo.”
Diferencias entre Highlander y Roadhouse
“Sí, hay un poco de cruce entre ambos entrenamientos, pero son películas muy diferentes. Cada experiencia me ayuda de alguna forma —la lucha, el entrenamiento, las películas anteriores—, pero Highlander es muy estilizada. Es un verdadero cambio de juego.
En cambio, Roadhouse es más de peleas cuerpo a cuerpo, estilo MMA. Tienen como ocho peleadores profesionales de MMA en el elenco. Afortunadamente, ya he entrenado mucho con ese tipo de luchadores, así que no tuve que poner tanto esfuerzo en esa parte como en Highlander. Highlander es algo que no se ha visto antes.
Intenté convencerlos de que me dejaran llevar una espada a Roadhouse y hacerla parte de la historia, pero me dijeron que no. Quizás en Roadhouse 3 lo logre.”
According to Collider, Chad Stahelski’s ‘Highlander’, starring Henry Cavill, begins filming on November 28. pic.twitter.com/1IcW2J6Y6r
— Henry Cavill Updates (@updatesofHC) November 6, 2025