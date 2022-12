El homenaje de Chris Jericho a Kirstie Alley

La súper estrella de All Elite Wrestling y actual campeón Mundial ROH, Chris Jericho rindió homenaje a la actriz Kirstie Alley quien falleciera el lunes a los 71 años de edad, tras una breve batalla contra el cáncer de colon.

Tras conocerse la noticia del deceso de la actriz, que se hizo popular por sus papeles en el programa de televisión ‘Cheers’ y las películas ‘Look Who’s Talking’, Jericho publicó un emotivo mensaje a manera de homenaje vía Instagram.

Hubo un tiempo hace unos 11 años que @kirstiealley era una de mis mejores amigas. Ya estaba enamorado de ella cuando interpretó a #Saavik en @startrek #TheWrathOfKhan, pero estaba aún más feliz de tener un inicio de «Friendmance» con ella durante la temporada 12 de @dancingwiththestars en 2011… y aunque ella era por mucho la más grande de las estrellas de esa temporada, ¡también fue, con mucho, la más genial! ¡Su risa abundante, el amor por una bebida y su disposición a contar historias divertidas la convirtieron en la mejor para pasar el rato y festejar durante esos meses agotadores! Kirstie, @cherylburke y yo salimos varias veces después de los estresantes episodios de la ronda de eliminación… ¡y la mayoría de las veces solo éramos nosotros tres al final de la noche! Pero donde Kirstie realmente entró en mi lista de personas favoritas de todos los tiempos fue cuando invitó a mi entonces muy joven familia a visitar su casa para alimentar a sus #lémures. Así es… ¡LÉMURES! ¡Tenía al menos una docena de ellos en jaulas en su amplio patio trasero, con un guardabosques contratado a la vista para cuidarlos! Mis hijos y @lockon27 nunca olvidarán a esas criaturas locas que vuelan por todos lados y yo tampoco. (¡¡Tampoco olvidaré que me presentó a mi crush de la secundaria #KellyPreston!!) No he visto a Kirstie desde 2011, pero siempre pensé en ella y siempre la amaré por lo que hizo por mí y mi familia hace mucho tiempo. Te amo, Kirstie… ¿y puedo fumar por última vez? 😊❤️❤️❤️