Durante la noche del sábado 15 de agosto de 2020, un hombre de 24 años y originario de California del Sur llamado Philip A. Thomas II entró armado -con un cuchillo, cintas de plástico, cinta adhesiva y gas pimienta- en la casa de Sonya Deville para intentar secuestrarla. No fue un episodio aislado pues esta persona había estado acosando a la Superestrella de WWE durante años e ideó su plan a lo largo de ocho meses. Según el reporte de la policía, pues este sujeto fue detenido entonces, llegó en un automóvil al hogar de la luchadora, ahí cortó la malla del patio y estuvo observando el interior de la casa por cerca de cuatro oras. Cuando Deville se fue a dormir, ingresó por una puerta de vidrio y activó la alarma. Afortunadamente Sonya no sufrió ningún daño y el plan de Thomas fracasó.

> Philip A. Thomas II, condenado

En Súper Luchas no hemos dejado de informar sobre lo que ha ido ocurriendo tanto con Sonya Deville como con el criminal y hoy traemos una de las mejores noticias después de saber que la guerrera estaba bien tras lo ocurrido así como que Philip A. Thomas II había sido ingresado en prisión hasta que se resolviera el juicio cuando se había determinado que era un peligro para la sociedad de estar en libertad. Fox 13 Tampa Bay informa de que el hombre ha sido condenado a 15 años en prisión, ya que se declaró culpable de secuestro, robo a mano armada y acoso agravado. Como parte del acuerdo de culpabilidad que aceptó la jueza Barbara Twine-Thomas, ese tiempo entre rejas estará seguido de otros 15 años de libertad condicional. Thomas se enfrentaba a cadena perpetua.

Sonya Deville no sufrió daños físicos, pero sí psicológicos, no solo por el intento de secuestro sino por los años que fue acosada, y necesitó de un tiempo de estar alejada de la WWE. En la actualidad, en realidad, desde enero de 2021, ha vuelto a trabajar y, por lo que entendemos, recuperó la normalidad en su vida. Nos alegramos mucho de que todo le esté yendo bien y ojalá algo como esto nunca le vuelva a suceder. Continuaremos disfrutando de su trabajo como Superestrella y veremos cómo sigue su carrera. Ha estado trabajando con Chelsea Green en una alianza que por ahora no les ha deparado demasiados éxitos. Sería interesante que Sonya Deville usara su posición de poder dentro de la división femenil para ganar un título y alcanzar finalmente la cima.