Grata sorpresa se llevó el respetable de la Arena México el pasado verano cuando en FantasticaMania tuvo la visita de Mercedes Moné, quien quiso encarar a Stephanie Vaquer (todavía adscrita al CMLL) para vender el combate que disputarían menos de una semana después en Forbidden Door.

Por entonces, Moné dio cuenta vía redes sociales de su implicación, ensalzando la magia de tan ilustre recinto, y ante los deseos de un seguidor, «The CEO» quiso prometer su regreso en forma de combate.

Ya el pasado mes, Moné dejó un mensaje también en redes sociales sugiriendo que cumpliría pronto con tal promesa. A la postre, avance de lo anunciado hace una semana: AEW tomará la Arena México el miércoles 18 de junio, presentando nueva edición de su especial televisivo Grand Slam, con la colaboración del CMLL. Y aunque Moné no aparece en las imágenes promocionales, debemos esperar que se deje ver por la histórica cita; nunca antes una promotora ajena a México había celebrado una función desde la Arena México.

► Moné, «la Primera»

Pero este AEW Grand Slam Mexico también podría ser histórica en concreto para Mercedes Moné. Como señala hoy Dave Meltzer dentro del Wrestling Observer Newsletter, la Campeona TBS, Campeona NJPW STRONG y Campeona Británica Indiscutible RevPro, de finalmente calzarse las botas y disputar un encuentro, se convertiría en la primera luchadora que lo hace en las cuatro grandes escenarios luchísticos del panorama mundial: Arena México, Tokyo Dome, Madison Square Garden y Wembley Stadium.

Sólo cabe quitarse el sombrero ante lo que puede lograr Moné, pero, y un servidor habla como entusiasta de la lucha libre británica, el Wembley Stadium queda muy lejos de compararse con la solera que atesoran los otros tres recintos. Realmente, sólo ha albergado tres eventos (SummerSlam 1992, AEW All In 2023 y All In 2024) a lo largo de su historia; sólo los dos últimos si tenemos en cuenta que el estadio actual, abierto en 2007, no es el mismo que el original, derribado en 2003, aunque compartan ubicación y nombre.

A lo largo y ancho de las islas británicas existen arenas con mayor tradición luchística, como la Wembley Arena, el Royal Albert Hall, la SEEC Arena o la Sheffield Arena. Al amparo de la primera, por ejemplo, se disputó el considerado duelo más grande en la historia del british wrestling, el 18 junio de 1981: Big Daddy vs. Giant Haystacks.