Las pasadas navidades, apenas 48 horas después de iniciarse la venta general de boletos para AEW All In: Texas, este evento ya se había convertido en el más taquillero de la promotora sobre suelo estadounidense, superando a Double or Nothing 2022, con 1.25 millones de dólares recaudados. Y hoy, cuando restan 15 días hasta la celebración del PPV, All In: Texas bate otro registro también en posesión de AEW.

Según informa Dave Meltzer vía Wrestling Observer Newsletter, el show ha vendido ya unos 19 mil boletos (500 más desde la última actualización proporcionada por Wrestletix), lo que situaría su taquilla en los dos millones y medio de dólares, doblando la que consiguió Forbidden Door 2023, hasta ahora la mayor de un show no producido por WWE en Norteamérica.

Y además, All In: Texas podría superar la marca de WCW Slamboree 1999 como PPV ajeno a WWE con más asistencia en la historia de Norteamérica. Aquella velada congregó a 20.516 seguidores al amparo del TWA Dome (ahora The Dome at America’s Center) de St. Louis (Missouri).

En cualquier caso, es seguro que la inminente cita del 12 de julio, al amparo del Globe Life Field de Arlington (Texas), se convertirá en el tercer show de AEW más taquillero, sólo por detrás de All In 2023 (10 millones) y All In 2024 (6 millones).

► Cartel de AEW All In: Texas

Les recuerdo cómo marcha por ahora el menú que presentará AEW All In: Texas.