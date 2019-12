El hilarante debut de Oney Lorcan en WWE contra Great Khali

Parecía que Oney Lorcan estaba cerca de abandonar WWE. Hubiera sido una lamentable pérdida para el Imperio McMahon pues es un luchador con un enorme talento. Pero finalmente renovó su contrato, como él mismo anunció. La situación después de su pulla a Triple H sumada a esta reciente noticia confundieron a muchos fans pero, si no ha sido una broma, se quedará en la empresa durante algunos años más. Intentará abrirse camino en NXT, la marca en a la que pertenece ahora mismo. Y quizá llegue a más su alianza con Danny Burch.

Veremos qué ocurre en su futuro, pero ahora queremos hablar de su pasado, de su debut en la compañía de Vince McMahon. El primer combate de su actual aventura lo tuvo el 30 de octubre de 2015 en un evento no televisado de la marca amarilla. No obstante, el primero de todos fue casi seis años antes en el SmackDown transmitido el 1 de enero de 2010. Entonces, bajo el nombre de The Carolina Panther perdió en 26 segundos ante The Great Khali. Nada que contar, o eso parecía hasta ahora, pues el propio Lorcan ha contado una hilarante historia al respecto.

WWE DEBUT ON JANUARY 1 2010 VS GREAT KHALI WON WITH MY FINISH IN 2 MINUTES ALSO VINCE MCMAHON SAID I HAD TO WEAR A JERSEY CAUSE I WAS TOO JACKED ALSO WALKED IN ON CHRIS JERICHO TAKIN A DUMP EARLIER IN THE DAY THOUGHT HE WAS GONNA CRY WILL NEVER FORGET IT pic.twitter.com/8Xm9tNLF6W

— ONEY LORCAN (@_StarDESTROYER) December 18, 2019