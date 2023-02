La fama que consiguió el Hijo del Vikingo por su forma tan espectacular de luchar, han hecho que todo mundo quiera tenerlo en sus eventos y como era de esperarse, ya fue invitado a WrestleCon.

Desde que consiguió su visa de trabajo, no ha parado de tener presentaciones en Estados Unidos y ahora tendrá una más dentro del SuperShow de la WrestreCon el próximo 30 de marzo.

Next talent announcement for the WrestleCon Supershow! Tickets available on our website! pic.twitter.com/4EmSZNjXco

— WrestleCon – LA March 30-April 2 2023 (@wrestlecon) February 2, 2023