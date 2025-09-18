El Hijo del Santo se despide de Puebla con “La última batalla”

El Gimnasio Miguel Hidalgo vivirá este viernes una noche histórica cargada de emoción y nostalgia: “La última batalla del Hijo del Santo”. El enmascarado de plata dirá adiós a los cuadriláteros tras 43 años de carrera ininterrumpida, cerrando un ciclo que lo convirtió en referente indiscutible de la lucha libre mexicana y mundial.

Con 63 años de edad y en plenitud física, el heredero de la leyenda dorada colgará la máscara en Puebla, una plaza que él mismo ha descrito como “muy cariñosa y fiel” durante su trayectoria. “Me voy tranquilo, en paz con la lucha libre, me ha dado todo. Quiero irme bien, sin lesiones graves y en un buen momento”, expresó recientemente en conferencia.

El cartel, organizado por la promotora Todo X Todo, reunirá a grandes figuras en un ambiente de fiesta y rivalidad. En el combate estelar, El Hijo del Santo se unirá al Santo Jr y Máscara Sagrada para enfrentar a Texano Jr, Psicosis y el Hijo de Fishman, en un duelo que representa el choque de generaciones y el simbolismo del relevo dentro de la lucha libre.

El evento dará inicio a las 20:30 horas, aunque el cartel promocional marca las 20:00, prevaleciendo la primera como la hora oficial confirmada.

Cartel completo de “La última batalla”

  • El Hijo del Santo, Santo Jr. y Máscara Sagrada vs. Texano Jr., Pscosis e Hijo de Fishman
  • Juventud Guerrera, Crazy Boy y Joe Líder vs Valentino, Travis Banks y Zumbi
  • Toxin y Latigo vs Lunatik Xtreme y Toto vs Tonalli y Hellboy
  • Gatúbela y Mirvan vs Keyra y Jessy Jackson
  • Una lucha más
LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

