El Hijo del Dr. Wagner Jr. se medirá a Lexis King el 14 de octubre

El Hijo del Dr. Wagner Jr. confirmó un nuevo desafío en NXT tras un tenso segmento con Lexis King. En una entrevista con Sarah Schreiber, el mexicano repasó su enfrentamiento con Ethan Page y dejó claro que su siguiente objetivo es el Campeonato Norteamericano de NXT, el cinturón de “All Ego”.

► Un reto inesperado

Durante la charla, Lexis King irrumpió para cuestionar la identidad del enmascarado, insinuando que bajo la máscara estaba Tavion Heights. King intentó arrancarle la máscara, lo que desató la ira del mexicano, que lo obligó a retroceder y le advirtió de no intentarlo de nuevo. El segmento dio un giro cuando, segundos después, Tavion apareció en escena, dejando a Lexis desconcertado ante la posibilidad de un engaño o una provocación mayor.

► Combate confirmado

Tras el intercambio, la empresa oficializó la pelea: Lexis King vs. El Hijo del Dr. Wagner Jr. queda pactada para el próximo 14 de octubre. El duelo promete resolver dudas sobre la identidad y la rivalidad entre ambos, y podría acercar al mexicano a una futura oportunidad titular si logra imponerse.