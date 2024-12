Jesse «The Body» Ventura, WWE Hall of Famer, será comentarista especial de WWE Saturday Night’s Main Event. ¿Cómo fue su reconexión con la compañía teniendo en cuenta lo terriblemente mal que terminó con Vince McMahon? Durante una reciente entrevista con The New York Post camino al evento premium revela que fue su hijo, Tyrel, quien lo organizó todo.

► Cómo se dio la reconexión

“Está muy calificado para ello. Fue asistente de Sean Penn, por lo que tiene experiencia.

“Mi hijo era fanático de la lucha libre y fanático de mí cuando era niño, así que se encargó de establecer contacto con los nuevos propietarios y comenzaron a hablar.

“Una cosa llevó a la otra y me di cuenta de que estaban bajo un nuevo propietario y que no me iban a aplicar el mismo criterio que antes por el que me habían echado. Y así fue. Te diré esto: lo hice de manera egoísta por mis hijos. Ahora tengo 73 años. No voy a estar aquí para siempre. Quiero posicionarlo de tal manera que, si alguien gana dinero con mi nombre, quiero que mis hijos tengan una parte.

“Con el regreso del Saturday Night’s Main Event después de 40 años, alguien dijo: ‘Necesitamos a Jesse para esto’. Como ya habíamos negociado el acuerdo con Legends, no fue un gran problema negociar esto. El hielo se había roto y ahora el infierno se ha congelado”.

