El hijo de Goldberg: «Mi padre le dará una paliza a Gunther»

Durante el evento premium Bad Blood, el miembro del Salón de la Fama Goldberg regresó a la WWE no solo presentándose ante los fanáticos sino protagonizando un pequeño incidente con Gunther, el actual Campeón Mundial de Peso Completo. Posteriormente, el veterano comentaba:

«Llevé a Wanda y a Gage a un evento en Atlanta. Estaba en Atlanta por negocios, filmando un programa de televisión. WWE nos extendió una invitación y fuimos a vivir la experiencia. No sé cuántos eventos en vivo he presenciado en esa situación. Fue genial, una gran invitación. Gage tenía el fin de semana libre. Debí haberlo sabido. Debí haber sabido que alguien intentaría molestarme. Y en Atlanta, nada menos. La estábamos pasando muy bien. Gunther, no quiero hacer más de lo que fue, pero se quejó. Me conoces, no voy a quedarme sentado dejando que alguien hable mierda. Punto final. Lo que empezó siendo una asistencia inocente a un pay-per-view terminó en un insulto por parte de uno de sus campeones actuales».

► Goldberg vs. Gunther

Todavía no se sabe cuando ambos luchadores van a tener un combate o si quiera si finalmente van a tenerlo. Pero volvemos a hablar de su encontronazo para conocer el punto de vista de Gage Goldberg, el cual comparte en su reciente entrevista con Bill Apter en Sportskeeda:

«Quiero decir, cuando él salió por primera vez, no esperaba nada. Pero luego empezó a decir todo eso. Ahí fue cuando pensé, ‘Ok, ok’. Empecé a susurrarle a mi papá: ‘Tal vez deberías meterte y darle una paliza o algo así’, pero él salió y mostró su presencia, eso sí. Yo estaba pensando, ‘¿Por qué lo está desafiando?’ Ahora, la verdad, quiero ver a mi papá darle una paliza.»

También podría ser interesante que el hijo del icónico se viera involucrado como lo estuvo en anteriores historias de su padre. No se sabe si eso será así pero Gage por ahora está desarrollando una carrera en el football universitario.