El Hijo de Dr. Wagner Jr. se enfrentará a Ethan Page en Halloween Havoc

El Hijo del Dr. Wagner Jr. brilló en NXT con una sólida victoria sobre Lexis King, además confirmó que enfrentará a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano en Halloween Havoc.

En un duelo que combinó técnica, fuerza y mucha intensidad. El mexicano, actual Campeón Latinoamericano, impuso su estilo desde los primeros minutos ante un King que no dudó en recurrir a burlas y ataques a la máscara para intentar desestabilizarlo.

A pesar del castigo recibido en la rodilla, Wagner mostró su temple y experiencia. Después de resistir un duro Dragon Screw y una serie de ataques a su pierna, el enmascarado revirtió el dominio de King y cerró la contienda con un Shining Wizard seguido del Wagner Driver, consiguiendo la cuenta de tres ante la ovación del público.

► Momento clave de la lucha

Tras el combate, El Hijo del Dr. Wagner Jr. pidió la presencia de Ethan Page, Campeón Norteamericano de NXT. Ambos se encararon, y finalmente se confirmó lo que muchos esperaban: se enfrentarán en Halloween Havoc bajo la modalidad “Día de Muertos”, una lucha que promete honrar la tradición mexicana y elevar aún más la rivalidad entre ambos.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este anuncio, Halloween Havoc suma una de sus luchas más atractivas. El Hijo del Dr. Wagner Jr. buscará sumar otro título a su palmarés y representar con orgullo la lucha libre mexicana, mientras que Ethan Page intentará demostrar por qué es una de las caras más dominantes de NXT. La cita promete intensidad, simbolismo y un choque de estilos en una noche especial.