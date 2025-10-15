El Hijo de Dr. Wagner Jr. se enfrentará a Ethan Page en Halloween Havoc

El Hijo del Dr. Wagner Jr. brilló en NXT con una sólida victoria sobre Lexis King, además confirmó que enfrentará a Ethan Page por el Campeonato Norteamericano en Halloween Havoc.

En un duelo que combinó técnica, fuerza y mucha intensidad. El mexicano, actual Campeón Latinoamericano, impuso su estilo desde los primeros minutos ante un King que no dudó en recurrir a burlas y ataques a la máscara para intentar desestabilizarlo.

A pesar del castigo recibido en la rodilla, Wagner mostró su temple y experiencia. Después de resistir un duro Dragon Screw y una serie de ataques a su pierna, el enmascarado revirtió el dominio de King y cerró la contienda con un Shining Wizard seguido del Wagner Driver, consiguiendo la cuenta de tres ante la ovación del público.

Momento clave de la lucha

Tras el combate, El Hijo del Dr. Wagner Jr. pidió la presencia de Ethan Page, Campeón Norteamericano de NXT. Ambos se encararon, y finalmente se confirmó lo que muchos esperaban: se enfrentarán en Halloween Havoc bajo la modalidad “Día de Muertos”, una lucha que promete honrar la tradición mexicana y elevar aún más la rivalidad entre ambos.

¿Qué pasará ahora?

Con este anuncio, Halloween Havoc suma una de sus luchas más atractivas. El Hijo del Dr. Wagner Jr. buscará sumar otro título a su palmarés y representar con orgullo la lucha libre mexicana, mientras que Ethan Page intentará demostrar por qué es una de las caras más dominantes de NXT. La cita promete intensidad, simbolismo y un choque de estilos en una noche especial.

LA LUCHA SIGUE...
