No existe una manera adecuada de comenzar así que vamos con ello. Mickie James acaba de dar a conocer en redes sociales que su hermano y su sobrina fallecieron en un accidente de coche mientras que su cuñada está en estado grave en el hospital. Nos hacemos eco de esta noticia tan solo unas semanas después de haber sabido del fallecimiento de Tristen, el hijo de Kevin Nash. Desde Súper Luchas enviamos todo nuestro cariño a la luchadora y su familia en estos trágicos momentos que están viviendo.

► El hermano y la cuñada de Mickie James fallecen

Thank you everyone for the love & the messages. It’s warmed my heart. Please continue to pray Wayne’s wife Christy Knuckles. She is still in serious condition in the hospital. She lost both her husband (My brother) and her 16yr old daughter in the accident. I can’t imagine. 💔 — Mickie James~Aldis (@MickieJames) November 28, 2022

«Gracias a todos por el amor y los mensajes. Me han llegado al corazón. Seguid orando por la esposa de Wayne, Christy Knuckles. Ella sigue en estado grave en el hospital. Perdió a su esposo (mi hermano) ya su hija de 16 años en el accidente. No puedo imaginarlo».

Also for the parents of her daughters best friend who was only 15. They had just picked her up and we’re taking the girls to school. My heart is broken for them as I don’t know what I would do. Think. Or even feel. I am sending so much strength, healing, and love. — Mickie James~Aldis (@MickieJames) November 28, 2022

«También para los padres de la mejor amiga de su hija que solo tenía 15 años. Acababan de recogerla y estamos llevando a las niñas a la escuela. Mi corazón está roto por ellos porque no sé lo que yo haría. O incluso sentiría. Estoy enviando tanta fuerza, curación y amor».

Lastly, please lift up the driver of the other vehicle who hit them. Thankfully he is ok. But mentally & emotionally I’m sure is devastated. I hope he knows and forgives himself. It wasn’t your fault. There was nothing you could do. It was an accident. A tragic accident. ♥️💔 — Mickie James~Aldis (@MickieJames) November 28, 2022

«Por último, animad al conductor del otro vehículo que los golpeó. Afortunadamente él está bien. Pero mental y emocionalmente, estoy segura de que está devastado. Espero que lo sepa y se perdone. No fue tu culpa. No había nada que pudieras hacer. Fue un accidente. Un trágico accidente«.

Seguiremos orando por la familia de Mickie James y las personas que de una manera u otra están sufriendo por este lamentable suceso. También continuaremos atentos a las actualizaciones que la luchadora vaya compartiendo. Y por supuesto orando también para que Christy Knuckles consiga superar su actual estado de salud y se recupere del terrible accidente mortal.