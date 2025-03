El heel turn de John Cena a juicio de Hulk Hogan

El heel turn de John Cena al final de Elimination Chamber 2025 es lo más comentado desde el evento premium de WWE en toda la lucha libre. Anteriormente, leímos las opiniones del miembro del Salón de la Fama Booker T, del luchador independiente Matt Cardona, de la leyenda viviente Ric Flair, del mayor fanático de Cena, R-Truth, de una de las mentes detrás de todo, Triple H, o de a quien John vendió su alma, The Rock.

Embed from Getty Images

► Un heel turn de los mejores

Ahora es el turno de Hulk Hogan, de quien se ha estado hablando mucho en relación a dicho suceso cuando los fanáticos han comparado el cambio de Cena con el que él mismo hizo al unirse a WCW y crear la nWo. Durante su reciente entrevista con Justin Barrasso de Undisputed, la leyenda viviente revela qué piensa acerca de que «The Champ» se volviera un villano cuando está cerca de terminar su carrera en los rings.

«Es uno de los mejores giros de villano que he visto en mucho, mucho tiempo. Todos los grandes jugadores estuvieron involucrados. No puedo decir lo suficiente sobre The Rock, también; fue increíble. Lo hicieron bien, te lo aseguro». Hablando sobre la longevidad del ángulo y su potencial legado, Hogan cree que llevará a un combate inolvidable con Cody Rhodes en WrestleMania 41. «Va a funcionar mientras John quiera seguir involucrado. No sé su calendario ni cuántos días va a trabajar, pero definitivamente tiene la atención de todos. Además, The Rock también está involucrado. Esto podría calentarse más de lo que cualquiera espera. Podría ser tan intenso que será una locura, lo que llevará a un combate en WrestleMania que nunca olvidarás«.

¿Compartes la opinión de Hulk Hogan?

Embed from Getty Images