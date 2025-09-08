El Grande Americano vuelve a conquistar en AAA y reta al Hijo del Vikingo

La Gira Alianzas 2025 de Lucha Libre AAA llegó una vez más al Showcenter Complex donde elementos de AAA y WWE participaron en intensos duelos.

La gran sorpresa de la velada la protagonizó El Grande Americano, quien no solo se ganó de nuevo a la afición mexicana al vencer a El Fiscal con una impecable Cavernaria, sino que además sostuvo un intenso cara a cara con el Hijo del Vikingo, actual Megacampeón de AAA. La tensión entre ambos fue interrumpida por Dominik Mysterio, quien apareció en pantalla para anunciar que planea destronar a Vikingo en Worlds Collide, aumentando las expectativas en torno a la triple rivalidad.

En cuanto a las luchas por campeonatos, Hijo de Dr. Wagner Jr. retuvo el Campeonato Latinoamericano AAA ante El Mesías, con una polémica intervención de Hijo del Tirantes. Por su parte, Pagano y Psycho Clown defendieron con éxito los Campeonatos de Parejas AAA frente a Ángel Garza y Berto y la dupla de Octagón Jr. y Laredo Kid, aunque la lucha quedó marcada por la preocupante lesión de Octagón Jr., quien debió ser retirado en camilla tras una mala caída.

La velada también incluyó la defensa de los Campeonatos Mundiales de Tríos por parte de Psycho Circus contra los Tokyo Bad Boys, así como la exitosa defensa de La Hiedra y Mr. Iguana sobre Lince Dorado y Lola Vice, en un combate que derivó en un nuevo reto personal de la estadounidense hacia la luchadora mexicana.

► Resultados de AAA Alianzas 07/09/2025

Psycho Circus (Panic Clown, Murder Clown y Dave the Clown) retuvieron los Campeonatos Mundiales de Tríos al derrotar a Tokyo Bad Boys (Kento, Takuma y Nobu San).

La Parka venció a Mecha Wolf en un mano a mano.

La Hiedra y Mr. Iguana retuvieron los Campeonatos de Parejas Mixtas AAA al derrotar a Lince Dorado y Lola Vice.

El Grande Americano derrotó a El Fiscal con una Cavernaria.

Pagano y Psycho Clown retuvieron los Campeonatos por Parejas AAA contra Los Garza (Ángel y Berto) y la dupla de Octagón Jr. y Laredo Kid.

Hijo de Dr. Wagner Jr. derrotó a El Mesías para retener el Campeonato Latinoamericano con ayuda de Hijo del Tirantes.