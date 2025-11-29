El Grande Americano derrota al Hijo del Vikingo | Dragón Lee y Vikingo pactan choque en Guerra de Titanes

La función de AAA en Puebla tuvo un cierre electrizante gracias al creciente conflicto entre el Hijo del Vikingo y Dragón Lee, una tensión que se arrastra desde la traición del campeón en la Ciudad de México y que finalmente derivó en un reto directo para enfrentarse en Guerra de Titanes. Antes de ese momento, el público presenció un choque lleno de rudeza, técnica y polémicas intervenciones entre Vikingo y El Grande Americano.

Las acciones iniciaron a ras de lona, con intercambios rápidos entre Hijo del Vikingo y El Grande Americano, acompañados de un ambiente dividido donde la afición abucheó al campeón y respaldó al enmascarado. Tras algunas secuencias parejas, Vikingo conectó una meteora que mandó a su rival fuera del ring, aunque Americano respondió con fuerza al estrellarlo contra las barricadas y la mesa de comentaristas.

Dentro del ring, El Grande tomó el control con un suplex y rodillazos, pero Vikingo equilibró la contienda con patadas desde el esquinero y una segunda meteora. El duelo subió de intensidad: el exmegacampeón recurrió al Canadian Destroyer y a un 450 Splash, mientras castigaba sin piedad la mano del Americano. La pelea se volvió más violenta afuera del ring, donde Vikingo lo lanzó contra los escalones metálicos y el poste, ignorando los reclamos del público.

El Americano resistió un segundo 450 Splash y logró reaccionar con suplex, lariat y una contralona que quedó cerca de la cuenta de tres.

► Momentos clave

Ambos intercambiaron fuertes chops hasta que Americano aplicó una Cavernaria. Sin embargo, Vikingo lo empujó contra el árbitro para dejarlo fuera de acción, provocando un caos que terminó favoreciendo al enmascarado. Aunque Vikingo intentó usar un cuerno clandestino, la intervención de Rayo, Bravo y la llegada de Dragón Lee permitió que El Grande aplicara su tope final para asegurar la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

El caos postcombate terminó por detonar lo inevitable: Dragón Lee y el Hijo del Vikingo se enfrentaron a golpes hasta que Rey Mysterio intervino para detenerlos. Rey anunció que no tomará partido y propuso resolver la rivalidad en un mano a mano oficial en Guerra de Titanes, en Guadalajara, Jalisco. Aunque ambos aceptaron y estrecharon la mano, Vikingo atacó de inmediato, solo para ser noqueado por un antebrazo de Dragón Lee, confirmando que la tensión entre ambos está en su punto más alto y rumbo a un choque que promete encender AAA.