El Grande Americano clasifica a Rey de Reyes en lucha caótica

Se entregó un boleto más para Rey de Reyes en un choque que, en el papel, lucía disparejo. Omos partía como amplio favorito ante Hijo del Dr. Wagner Jr., El Grande Americano y Ethan Page, pero la realidad fue muy distinta.

Originalmente Pimpinela Escarlata estaba pactada en la contienda, sin embargo, fue atacada y lesionada por el Original Grande Americano, luego de que intentara evidenciar que no sabe español. Así, el combate clasificatorio quedó definido con cuatro protagonistas y muchas cuentas pendientes.

Apenas sonó la campana, Ethan Page abandonó el ring para dejar que Omos arrasara con Wagner y el Americano. El gigante los castigó con costalazos y azotones, mientras rechazaba cualquier intento de alianza. Incluso levantó a ambos enmascarados al mismo tiempo como si no pesaran nada.

Omos persiguió a Page hasta la mesa de comentaristas y lo lanzó con violencia. Los intentos de tope del Americano no surtieron efecto, pero el de Wagner sí logró tambalear al coloso. De regreso al encordado, Page conectó powerslam sobre el Americano, aunque Wagner rompió la cuenta con plancha desde lo alto.

► Momentos clave en AAA

Luego, justo cuando Wagner iba a llevarse el combate, apareció Santos Escobar sacando del ring al réferi, evitando su rival se llevara el combate. El heredo del Galeno se lanzó con todo contra el mexicano y terminaron saliendo sel ring.

La lucha se descontroló. Omos fue esposado al tensor tras la intervención de Rayo Americano y Bravo Americano. Santos Escobar apareció para sacar al réferi Adrian Butler, provocando que Wagner se lanzara con tope suicida y ambos se fueran hasta vestidores.

En el caos, el Americano se colocó una placa en la máscara y aplicó cavernaria sobre Page, pero no había autoridad. El Grande Americano regresó para atacar a los impostores. Page respondió con Razor’s Edge, aunque la cuenta se rompió de manera increíble. Finalmente, tras un sillazo que cambió el rumbo, el Americano aprovechó para cubrir a Page para quedarse con la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, El Grande Americano se instala en Rey de Reyes en medio de controversia y ahora está junto al Original Grande Americano y La Parka, esperando un luchador más para buscar la espada de Rey de Reyes.