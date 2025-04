El Grande Americano ahora viene del Golfo de México

Luego de las críticas de muchos fans, tanto mexicanos como estadounidenses, por el hecho de que el luchador El Grande Americano, una parodia de la lucha libre realizada por Chad Gable en WWE, fuera presentado como nacido en El Golfo de América —un nombre que solamente es reconocido por Estados Unidos, tras orden de su presidente, Donald Trump—, la compañía ha tomado la decisión de revertir la situación, que estaba causando molestia entre muchos aficionados.

Pues bien, el pasado lunes en las grabaciones de WWE Speed, WWE presentó a El Grande Americano como proveniente de El Golfo de América. Y esta mañana, en el video podcast en vivo de Pat McAfee, comentarista de Raw, su fórmula mágica en los comentarios de la marca roja, Michael Cole, confirmó de manera oficial el cambio del lugar de donde proviene El Grande Americano, con estas palabras:

► WWE ahora promueve a El Grande Americano como luchador «nacido» en el Golfo de México

«Fue reubicado en el Golfo de México. Fue reubicado».

Aunque algunos de los panelistas dijeron que estaba mal, pues era —según ellos—, el Golfo de América, Pat McAfee amplió más detalles detrás de esta situación:

“Hubo un error de procesamiento porque cuando nació El Grande Americano, ese fue el nombre registrado. Por eso se volvió a usar — fue un problema administrativo. No tiene un mes y medio de nacido, es un adulto. De dónde es realmente, no lo sabemos. No sabemos quién es».