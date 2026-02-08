En lucha lucha clasificatoria para Rey de Reyes, se enfrentaron Octagón Jr. vs. El Grande Americano vs. Rey Fénix vs. Dragon Lee. Pero hubo polémica y confusión desde antes de empezar, pues el Grande Americano original atacó en el backstage al actual, esposándolo para robar su identidad y su lugar en el combate. Este impostor fue recibido con fuertes abucheos de los fans.

► Momentos clave

La lucha fue toda una exhibición de velocidad con Rey Fénix, Dragon Lee y Octagón Jr. desplegando su espectacular estilo aéreo. Fénix sorprendió con un tornillo suicida, Dragon Lee conectó un Styles Clash y Octagón impactó una Poison Rana, manteniendo un ritmo vertiginoso que arrancó gritos de «¡Esto es lucha!».

El impostor Grande Americano, intentó imponer su poder con súplex a múltiples luchadores y un candado al tobillo, pero parecía fuera de lugar entre tanta agilidad. Mientras, Bravo Americano y Rayo Americano, liberaron al otro Grande Americano en el backstage, añadiendo más confusión.

El final llegó con una trampa descarada. Cuando Rey Fénix intentó arrancarle la máscara a Grande Americano, éste escondió un objeto metálico bajo ella. Protegido por el metal, repartió cabezazos ilegales. Con Octagón Jr. aturdido, el impostor subió a la tercera cuerda y remató con un cabezazo desde las alturas, ganando la eliminatoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Después de la lucha, el Grande Americano se liberó y fue a confrontarla impostor, quien decidió escapar, ya con la clasificación para de Rey de Reyes a cuestas.