Josh Alexander resalta el gran último año de IMPACT

Puede decirse que IMPACT va a despedirse de una manera fantástica antes de volver a ser TNA e principios de 2024, a partir del evento pay-per-view Hard to Kill. En él, el ex Campeón Mundial Impact Josh Alexander estará enfrentando a Will Ospreay y durante una reciente entrevista con Adrián Hernández estuvo repasando este final de etapa de la zona de impacto.

Tickets for the RETURN of TNA at #HardToKill on January 13 from the Palms in Las Vegas as well as #SnakeEyes on January 14 are ON-SALE NOW! Hard To Kill tix: https://t.co/xnu2ERrYoO

Snake Eyes tix: https://t.co/uIMNT4ffq6 pic.twitter.com/eRlpTGqGoX — IMPACT (@IMPACTWRESTLING) November 4, 2023

► El último gran año de IMPACT

«Ha sido increíble. Es todo impulso, y el impulso va creciendo show tras show tras show. Llegamos a una ciudad como Memphis, donde nunca había luchado antes de que IMPACT Wrestling fuera allí, y no estoy seguro de cómo será la recepción. Nunca había luchado allí antes. No sé si saldré y la gente estará a favor de todo lo que es ‘The Walking Weapon’ Josh Alexander, y desde el momento en que salgo, todos me conocen, todos están detrás de mí. Es simplemente el impulso. Creo que todos están a bordo con la lucha libre en este momento, y todos quieren ver un poco de lo que cada uno tiene, y el beneficio que tenemos en IMPACT, y me gusta llamarlo TNA ahora porque casi estamos allí, a un mes, es nuestro vestuario. Todos somos apasionados.

«Todos éramos fanáticos de este producto, todos nos convertimos en luchadores debido a este producto. La división Knockouts por sí sola inspiró a toda nuestra división de Knockouts que tenemos aquí y que sigue adelante, y es una de las mejores divisiones femeninas en toda la lucha libre profesional. Lo mismo con la X-Division, lo mismo con nuestra división de parejas. Crece por sí misma porque todos nos desafiamos mutuamente porque queremos volver a lo que era TNA. Yo era el fanático más grande del mundo viendo a Samoa Joe, Christopher Daniels y AJ Styles enfrentarse en Unbreakable en el 05. Queremos esa multitud que, en Orlando, simplemente ves detrás del ring, la lucha está sucediendo, todos están de pie saltando arriba y abajo, perdiendo la cabeza. Está regresando, y es hermoso verlo, y solo tenemos que seguir trabajando«.