El Gordon Solie Award es un reconocimiento que otorga el George Tragos/Lou Thesz Professional Wrestling Hall of Fame, localizado en Waterloo, Iowa, Estados Unidos. Este premio lleva el nombre de Gordon Solie, un renombrado comentarista de lucha libre profesional conocido por su trabajo en varias promociones de lucha libre a lo largo de varias décadas, especialmente en el sur de los Estados Unidos, como Championship Wrestling from Florida (CWF) o Georgia Championship Wrestling (GCW). El galardón se entrega a comentaristas, anunciadores y personal de medios de comunicación que han hecho contribuciones significativas a la industria de los candados, los cuadriláteros y los súplex.

#OnThisDayInWWE 35 years ago at The Great American Bash ’89: «I only know one thing in life – and that’s professional wrestling» I love a serious Ric Flair promo – and with Gordon Solie too pic.twitter.com/FLP0sOYnsW — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) July 23, 2024

► El gran Tony Schiavone recibe el Gordon Solie Award

Gordon Solie también trabajó en WCW, la que una vez fuera una de las compañías más notables en suelo estadounidense, y que tuviera como una de sus voces a Tony Schiavone, el más reciente en ser honrado con la condecoración que lleva su nombre. El actual comentarista, entrevistador y anunciador de AEW -ex de WWE, MLW o Jim Crockett Promotions– comparte cómo se siente al ser reconocido entre los grandes de todos los tiempos mientras hablaba recientemente en What Happened When:

«Es genial. Lo primero que dije cuando estuve ahí fue… Dije que siempre me he mantenido alejado de los Salones de la Fama, y eso es porque siempre sentí que esto era para los chicos y chicas que se llevaban los golpes en el ring o en un combate. Pero cuando Gerald Briscoe me llamó, no pude decir que no. ¿Cómo se siente? Me siento realmente honrado. No quiero restarle importancia, no quiero hacer que el Salón de la Fama parezca insignificante. Pero no es algo tan importante para mí. Creo que es algo más grande para los fans, tal vez. Realmente aprecio que los fans estén ahí», dice Tony, revelando también que su familia estuvo presente en la ceremonia y agradeciendo a Conrad Thompson por haber favorecido que ello fuera posible y por cambiar su vida al ayudarlo a regresar a la lucha libre.

Last Friday night, #AEW‘s own @tonyschiavone24 was presented with the Gordon Solie Award by the George Tragos/Lou Thesz Pro Wrestling Hall of Fame in Waterloo, Iowa pic.twitter.com/jFbK7eU5oq — All Elite Wrestling (@AEW) July 23, 2024