El luchador, productor y manager en AEW -es All Elite desde el principio en 2019; a finales de 2023 pasó un breve periodo de tiempo fuera antes de firmar un nuevo contrato; además, en el presente ocupa el rol de vicepresidente de coordinación creativa y de espectáculos- «Mr. Irrisistible» QT Marshall explica el gran malentendido con la casa Élite.

► El gran malentenido sobre AEW

«En cuanto a la idea de que los internos manejan el asilo, sí, eso ocurre en parte. Hay talentos que definitivamente tienen la posibilidad de hablar con Tony (Khan) y han ganado ese derecho. Sin embargo, también hay talentos que, en mi opinión, quizás no hayan ganado ese derecho, pero la política de puertas abiertas de Tony es casi demasiado abierta. Él los escucha, simpatiza y empatiza, y toma la mejor decisión para el show. Creo que muchos talentos se miran al espejo y piensan en lo que podrían llegar a ser más adelante. ‘Creo que puedo ser como The Rock.’ Solo lo menciono como ejemplo. Deberían empezar siendo lo que los fans ven primero. Una vez que estemos en la misma página, podemos llevarlos en la dirección que queramos. Aprendí eso no hace mucho de otra persona. Me miro a mí mismo y pienso, ‘Probablemente pueda ser un gran nombre.’ Puede que lo logre, pero por ahora, soy ese tipo que es amigo de Cody y demás. Comencemos desde ahí y sigamos adelante.

«En cuanto a los internos manejando el asilo, sí, tienen algo de influencia cuando proponen ideas, pero Tony no siempre dice que sí. Incluso Chris Jericho propone cosas y Tony puede decir: ‘No, no vamos a hacer eso porque esto está en marcha,’ y Chris puede aceptar eso o luchar por su idea. En el trabajo, siempre estás enfrentando batallas. Al menos, lo intentaste. Hay muchos talentos que no intentan nada y se preocupan, y probablemente son los que van a los medios de comunicación sensacionalistas y dicen, ‘X persona obtiene lo que quiere. MJF escribe su propio material con Tony.’ MJF probablemente sí habla mucho con Tony sobre su material. Además, él produce y hace un buen trabajo. En el momento en que no lo haga, estoy seguro de que lo perderá… He visto mucho de eso también, donde los talentos intentan hacer su propio material y no funciona.»

¿Qué opinas de las palabras de QT Marshall?

