Quienes están siendo AEW sabrán que Orange Cassidy es uno de los luchadores más populares de esta empresa. Está desarrollando su personaje más allá de cualquier otro, aunque actualmente está unido a los Best Friends (Chuck Taylor y Trent). Ya son famosos esos momentos en los que entra al encordado para «atacar» a su oponente con patadas a la pierna mientras los fans corean como si fuera una fiesta de superkicks de los Young Bucks.

► El gran futuro de Orange Cassidy

Va a tener que mostrar mucho más (lo ha hecho en otras compañías), pero lo que está haciendo le ha valido para ganarse el cariño y admiración de muchos. Y Cody quiere que prestemos atención a lo que hará en el futuro, como dijo a Busted Open Radio.

«Es hermoso y divertido lo que está ocurriendo con Orange Cassidy, el fandom que se ha creado. Lo único que quiero evitar es que las personas se aprovechen de ello. Es una forma extraña de verlo pero creo que me explico. Orange Cassidy tiene que seguir siendo el centro de atención y mostrar mucho más. Se avecinan muchas noches increíbles para él. Me encanta lo que está haciendo. Y sé que nos estamos centrando en su mercancía porque los fans quieren muchos productos de Orange Cassidy. Vamos a hacer todo lo posible para cuidarlo».

Rhodes también comenta que quieren tener presente que no pueden sobreexplotarlo. No va a ser fácil seguir desarrollando este personaje y que siga teniendo éxito a largo plazo como lo está teniendo ahora. Pero es un desafío interesante para todos.

Antes de entrar a All Elite Wrestling, Cassidy estuvo luchando toda su carrera como independiente. En el pasado utilizaba el nombre de JC Ryder. Ha pasado por empresas como Beyond Wrestling, CHIKARA, Game Changer Wrestling o New York Wrestling Connection. También fue campeón en muchas ocasiones. Y sigue trabajando como independiente más allá de su aventura en AEW.