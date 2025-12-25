El gran error de John Cena a ojos de Chael Sonnen

El tan icónico como polémico ex-peleador de la UFC Chael Sonnen ofrece su opinión acerca de la lucha de retiro de John Cena de la WWE.
► En palabras de Chael Sonnen
John Cena vs. Gunther y la tradición de “pasar la antorcha”:
«Respeto la tradición y respeto a John Cena por hacerlo. Fue algo que no era lo que él hubiera querido hacer, así que que se presentara y caminara hasta el ring es genial. Pero la tradición no es infalible. La tradición de ‘hacer la derrota’ se remonta a Portland, Oregon, en los días de Don Owen y la lucha libre de Portland, donde alguien llegaba al territorio, tenía un contrato de tres semanas o algunos eventos, y aunque fuera una gran estrella como Ric Flair, antes de irse, hacía la derrota a otros luchadores para mantener el equilibrio del negocio. Pero todo eso cambió cuando llegó la televisión; Vince McMahon llegó y dijo: ‘Olvídalo todo, empezamos de cero hoy’.»
Sobre cómo se siguen las tradiciones hoy en día:
«Creo que todavía siguen esa tradición, pero a veces demasiado. Por ejemplo, el Undertaker nunca debería haber perdido contra Brock Lesnar; no era necesario. Si hubieran podido volver atrás, podría haber cuadrado la hoja de resultados de otra manera. No era necesario.»
Lo que hizo John Cena en su derrota con Gunther:
«John Cena, y aquí está el gran problema: no perdió una vez según las reglas de la lucha libre, perdió dos veces. Eso no sería un gran problema, excepto que él no lo sabía. Todo esto es una exhibición artística abierta a interpretación, pero mi interpretación es que John no fue solo un buen soldado. Al final de la lucha sonreía a la cámara, dando una señal al público. Fue a backstage, estuvo de acuerdo con el booker y con Gunther, salió en TV como si fuera un buen soldado, pero luego hizo lo que le convenía a él. Sonreír a la cámara no fue bueno ni para el público, ni para Gunther, ni para el negocio; lo hizo solo por él.»
El impacto de su sonrisa y la doble derrota:
«Artísticamente, pierde el derecho de decir que solo seguía el negocio y las tradiciones que respetaba. Ahora debemos mirar lo que pasó: se rindió. La persona que nunca se rinde se rindió. Perdió la conciencia. Solo tenía que tocar y listo, era el momento de Gunther. Históricamente, algunos luchadores tienen problemas para entender esto, como Shawn Michaels diciéndole a Brett Hart que se saliera del ring para que él tuviera su momento. John hizo algo similar, pero innecesario.»
La preparación de John Cena y su conocimiento de las reglas:
«Creo que John Cena no es un tipo duro legítimo. No pretende serlo, no es un ‘enforcer’ de vestuario ni un ‘shooter’. No lo juzgo ni lo insulto, solo digo que es tan poco tipo duro que ni siquiera conoce las reglas entre tipos duros. Alguien le dijo backstage que después de tocar debería perder la conciencia, porque eso muestra que no se rindió. Pero al tocar y luego perder la conciencia sonriendo a la cámara, Cena se ve como un tonto, pierde dos veces y no quería hacerlo; por eso sonríe a la cámara y guiña al público.»
Conclusión sobre el error de Cena:
«Por eso fue un gran error. No fue una derrota, ni una doble derrota, sino una triple derrota. Y eso no era necesario.»