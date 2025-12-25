El gran error de John Cena a ojos de Chael Sonnen

Lo que hizo John Cena en su derrota con Gunther:

«John Cena, y aquí está el gran problema: no perdió una vez según las reglas de la lucha libre, perdió dos veces. Eso no sería un gran problema, excepto que él no lo sabía. Todo esto es una exhibición artística abierta a interpretación, pero mi interpretación es que John no fue solo un buen soldado. Al final de la lucha sonreía a la cámara, dando una señal al público. Fue a backstage, estuvo de acuerdo con el booker y con Gunther, salió en TV como si fuera un buen soldado, pero luego hizo lo que le convenía a él. Sonreír a la cámara no fue bueno ni para el público, ni para Gunther, ni para el negocio; lo hizo solo por él.»