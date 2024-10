El gran error de AEW con Shelton Benjamin, según Dave Meltzer

The Hurt Business, o como vaya a denominarse este grupo en su nueva etapa, será una realidad dentro de AEW, pues se espera el debut allí de Bobby Lashley próximamente. Pero mientras tanto, el gran foco de la historia se centra en Shelton Benjamin, quien parece vivir una segunda juventud.

Aunque en sus últimos años bajo los focos de WWE apenas ganara un par de combates, AEW está apelando a la calidad intrínseca de Benjamin para presentarlo por ahora como una gran amenaza, especialmente porque tendrá duelo contra Swerve Strickland el miércoles que viene.

Así, sus dos primeras implicaciones competitivas se saldaron con victorias, ante Lio Rush y Sammy Guevara, respectivamente. La segunda, vista esta semana, incluso más contundente que la primera, teniendo enfrente a todo un «Pilar» de AEW, ex Campeón TNT y actual Campeón Mundial de Parejas ROH (junto a Dustin Rhodes).

ON. THE. BUTTON!#AEWDynamite is LIVE on TBS pic.twitter.com/fcdaT9oizf