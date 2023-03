El gran deseo de MVP para Bianca Belair en la WWE

Bianca Belair alcanzó este mismo mes de marzo los 345 días como Campeona Raw, lo que significó tener el reinado más longevo en la WWE de una Superestrella de raza negra. Entonces, superó a MVP, que tenía el récord con 344 días como Campeón de Estados Unidos de 2007 a 2008. Justamente, el representante de Omos estuvo hablando recientemente de ‘The EST’ en After the Bell. Y no tiene nada más que grandes palabras para ella. Le desea que reine como Roman Reigns.

> MVP alaba a Bianca Belair

“He tenido mucho crecimiento en los últimos años. Así que mi madurez ha entrado en juego y puedo decirles que en el pasado, probablemente habría tenido algunas uvas amargas al respecto. Habría dicho: ‘ Sí, bueno, quiero decir, ella no ha tenido que enfrentarse a las personas a las que yo tuve que enfrentar en la defensa de mi título, o lo que sea’. Pero tengo que decir que Bianca Belair, The EST, se ha ganado mi respeto. Estoy muy orgulloso de ella y de sus logros. Estoy muy feliz de verla hacerlo y espero que rompa el récord de Becky Lynch, de hecho, espero que su reinado coincida con el de Roman Reigns y se convierta en una campeona que rompe récords y establece récords. Tiene clase en todas las formas imaginables. Elegante, talentosa y dedicada a su oficio. No tengo nada más que respeto por Bianca Belair”.

¿Crees que el reinado de Bianca Belair terminará en WrestleMania 39?