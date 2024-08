«The American Dragon» Bryan Danielson -retador al Campeonato Mundial de AEW en All In– quiere ver a «The Submission Master» Zack Sabre Jr. en lo más alto de NJPW mientras participa en el torneo G1 Climax 34 cuyo ganador luchará por el Campeonato Mundial de Peso Completo de la IWGP en Wrestle Kingdom 15. De momento, el ex Campeón Mundial de TV de «The King of Sports» es el primero del Bloque A empatado con el segundo, «The King Of Darkness» EVIL, a 10 puntos; en el Bloque B, con la misma puntuación, está líder «The Hawaiian Juggernaut» Jeff Cobb, quien ostenta el título televisivo actualmente.

► El deseo de Bryan Danielson

«Como fan del producto de New Japan, me encantaría ver a Zack Sabre ganar el G1 y convertirse en Campeón Mundial Peso Pesado de IWGP. Si me preguntaras cuáles son los combates que más disfruto y qué personalidades disfruto más en New Japan Pro-Wrestling, es Zack Sabre Jr. No conozco las métricas de negocio y todo ese tipo de cosas. Pero sus entrevistas son las más fascinantes para mí, y de una manera muy real. Es el tipo que más disfruto ver», le dice Danielson a Sports Illustrated.

Habida cuenta además de la rivalidad que comparten los dos luchadores, en algún momento de 2025, como Forbidden Door, podrían verse las caras en un combate de campeón contra campeón. Si dejamos a un lado tiempos anteriores -se enfrentaron en 2008 en un evento independiente en Inglaterra (ganó Danielson) y en 2009 en wXw 16 Carat Gold (ganó Sabre Jr.)-, aunque el empate se mantendría de todas maneras, han de desempatar después de que Bryan saliera victorioso en su mano a mano en WrestleDream 2023 y de que Zack lo hiciera en The New Beginning In Osaka 2024. A ver qué sigue para ambos.

