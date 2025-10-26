El ganador de Royal Rumble 2026 según Vince Russo

El ex-escritor principal de la WWE Vince Russo está seguro de quién será el vencedor de la batalla real de Royal Rumble 2026 en Riad, Arabia Saudita.

► ¿Sami Zayn ganará el Royal Rumble 2026?

Vince Russo:

«El problema con Tony Khan… El problema con Triple H… Es que están programando (bookeando) un show que a ellos les gusta. Y a mí no me importa lo que les guste a ellos — eso no importa. Vince (McMahon) nunca programó un show para Vince. Él decía: “Lo que sea que nos traiga más ojos, más espectadores, eso es lo que va en televisión».

Chris Featherstone:

«Tenemos a Ilja Dragunov derrotando a Sami Zayn para convertirse en el nuevo campeón de los Estados Unidos. ¿Ves algún potencial en Ilja Dragunov?«.

Vince Russo:

«No, hermano, la verdad no. Y realmente creo que esto fue una de esas veces donde, ya sabes, lo vemos todo el tiempo: cuando alguien va a tener una oportunidad por un título más grande, primero pierde el título secundario.

Chris y yo hemos hablado de esto siempre. Te lo digo: Sami Zayn va a ganar el Royal Rumble y va a ser campeón mundial. No tengo ninguna duda de eso.

Dragunov, hermano, claro, su base de fans lo va a adorar. Pero para un espectador casual no significa absolutamente nada«.

Chris Featherstone:

«Exacto. Desde que escuché que Sami perdió con Dragunov… Primero que nada, cuando Dragunov estaba en Raw, apenas lo usaban, era más bien un tipo de nivel medio. Y ahora, de repente, se supone que tenemos que preocuparnos. ¿La misma audiencia que apenas reaccionaba cuando salía en Raw ahora va a sentir algo distinto en SmackDown? No tiene sentido.

Y claro, que lo haya vencido por sorpresa —una especie de “despiste”— sirve para proteger a Sami, porque fue una open challenge, no se preparó, no lo esperaba… una victoria por sorpresa, digamos. Pero esto sirve solo para mantener a Sami protegido y, al mismo tiempo, encaminarlo al Royal Rumble, que está a unos tres meses.

Yo sigo sosteniendo lo que dije a principios de año: Sami Zayn va a ganar el Royal Rumble en Arabia Saudita. Así que esto es parte del camino, del “underdog story” (historia del desvalido) que siempre hacen con él. Capaz incluso entra primero o segundo en el Rumble, tipo Rocky, para que los fans se metan de lleno con él. Pero va a ganar, hermano».