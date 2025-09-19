Después de WWE, el futuro incierto de Andrade

Una de las noticias más sorpresivas de la semana pasada fue, sin duda, la inesperada salida de Andrade de WWE. La separación tomó por sorpresa a fanáticos y medios especializados, dejando en el aire la gran incógnita: ¿cuál será el próximo destino del luchador mexicano?

Aunque Andrade es considerado uno de los talentos más completos de su generación —con carisma, experiencia internacional y un estilo híbrido entre la lucha libre mexicana y el wrestling estadounidense— su futuro inmediato parece estar lleno de obstáculos.

► ¿Un regreso a AEW?

Embed from Getty Images

De manera casi automática, AEW apareció en la conversación de los fanáticos como una opción lógica. Sin embargo, el panorama no es tan sencillo. A pesar de que su salida anterior de la empresa se dio de forma relativamente cordial, su historial de conflictos internos, incluyendo aquel altercado con Sammy Guevara para forzar su despido, dejó cicatrices difíciles de borrar.

AEW, en los últimos dos años, ha trabajado arduamente para mantener un vestidor estable, y la llegada de Andrade podría percibirse como un riesgo para esa armonía. Aunque el talento de Andrade es innegable, las decisiones del pasado pesan, y es probable que esta puerta permanezca cerrada por un buen tiempo.

► AAA y TNA: caminos complicados

Las opciones en AAA y TNA también parecen limitadas. Ambas compañías mantienen relaciones de colaboración con WWE, lo que automáticamente reduce las posibilidades de que Andrade encuentre un lugar allí a corto plazo.

De las dos, TNA podría parecer una alternativa un poco más realista, pero aun así no hay señales concretas que apunten hacia un acercamiento inmediato. La situación actual del luchador hace que esta posibilidad se perciba como lejana, al menos en el corto plazo.

► ¿Un regreso al CMLL?

La posibilidad de regresar a CMLL, la empresa donde Andrade (conocido en su momento como La Sombra) alcanzó gran parte de su reconocimiento inicial, tampoco es sencilla. Aunque podría parecer una historia redonda, actualmente CMLL no muestra interés en sumar a Andrade a sus filas. Con una cantera sólida de talentos jóvenes y consolidados, la empresa no tiene como prioridad ofrecerle un contrato.

► El camino más probable: las indies

Embed from Getty Images

Con varias puertas cerradas en el panorama internacional y nacional, lo más lógico para Andrade en este momento sería buscar refugio en el circuito independiente norteamericano. Allí podría reencontrarse con su esencia, reconstruir su reputación y, lo más importante, demostrar que sigue siendo un luchador de élite.

Los escenarios independientes le darían la libertad de mostrar su estilo sin restricciones creativas, además de la oportunidad de reconectar con la afición que alguna vez lo consideró uno de los mayores representantes de la lucha libre mexicana en el extranjero.

► Un futuro en sus propias manos

Hoy más que nunca, el futuro de Andrade depende de él mismo. Su talento está fuera de toda duda, pero para volver a estar en la cima necesitará disciplina, paciencia y, sobre todo, la capacidad de demostrar que ha aprendido de los errores del pasado.

El camino no será sencillo, pero la lucha libre siempre ofrece segundas oportunidades. Y si Andrade logra aprovecharla, todavía puede escribir capítulos memorables en su carrera.