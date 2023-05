El futuro de Taya Valkyrie en AEW: Sueños y desconfianza

Taya Valkyrie confiesa que en ocasiones ella misma ha sido su peor rival debido a su desconfianza mientras habla de con quien sueña con enfrentarse en AEW con nuestro compañero Chris Van Vliet. Ello mientras ultima los preparativos para luchar Jade Cargill por el Campeonato TBS en AEW Double or Nothing 2023.

► La desconfianza

“Sabes, al principio me estaba saboteando a mí misma, porque me cuestionaba mi valor y no estaba segura de dónde encajaba en todo este mundo de la lucha libre profesional. Me preguntaba: ‘¿Realmente pertenezco aquí?’, y me metía en todos esos juegos mentales en los que nos involucramos cuando nos importa tanto algo. Pero lo importante es que estoy feliz de haber tomado las decisiones que tomé. Lo hice de manera deliberada y me recordé a mí misma quién soy, como esas palabras inspiradoras de Mufasa. ¿Entiendes a lo que me refiero? Tenía que hacerlo por mí misma, una y otra vez. Y sabes qué dicen, que el trabajo duro tiene recompensa, y puedo confirmar que eso es totalmente cierto en mi caso“.

► Los sueños

“¡Realmente estoy emocionada por enfrentarme a Ruby Soho! También me encantaría tener combates contra Saraya, Jaime Hayter y Britt Baker. Hay tantas posibilidades emocionantes. Y además, me encantaría hacer algunas luchas de parejas mixtas, como Adam y Britt, o John y yo, e incluso formar equipo con The Lucha Brothers. Hay un montón de cosas que quiero hacer y no puedo esperar para seguir adelante con ellas. Así que asegúrate de sintonizar Double or Nothing en pay-per-view. ¡No te lo puedes perder!”.

¿Contra quién de AEW te gustaría ver a Taya Valkyrie?