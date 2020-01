Han pasado más de un mes desde que WWE confirmó la salida de su Superestrella Luke Harper, cuando podría comenzar a vislumbrarse ya el futuro de Luke Harper dentro de la lucha libre.

►¿El futuro de Luke Harper revelado?

Desde que se oficializó la salida del luchador antes conocido como Brodie Lee (seguramente retomará éste nombre), se han manejado muchas teorías sobre su futuro dentro de la lucha libre, siendo la más socorrida su ingreso a All Elite Wrestling, pues el propio Cody Rhodes comentó que sería bueno para AEW que llegara a dicha empresa:

«Sería genial que formara parte de AEW. Cuando escuchas que hay gente que ha pedido su rescisión, es un nombre en el que sin duda uno piensa sobre cuáles serán sus siguientes pasos, por supuesto. Creo que prosperará en lo próximo que haga, es muy especial.»

Aunque también hay más opciones para el futuro de Luke Harper, que fuera parte de la Familia Wyatt en WWE. Pues como el propio decano de la prensa luchística, Dave Meltzer afirmó hace unos días en el Wrestling Observer Radio, New Japan Pro Wrestling o Ring of Honor podría ser otra opción para Brodie Lee:

«He asumido desde hace un tiempo que acabará en AEW. Acabo de estar leyendo acerca de cómo lo subutilizaron en WWE. Vince [McMahon] prácticamente lo enterró en abril. Hizo público su deseo de querer salir y le pregunté a la gente de la empresa al respecto y uno de ellos me dijo: ‘Está tomando la decisión correcta’. Para un tipo como él, después de salir de WWE, sus mejores opciones son AEW y New Japan Pro Wrestling. AEW necesita tipos grandes y él sería perfecto».

►Es viernes y el cuerpo lo sabe…

Sin embargo otro miembro importante de AEW, que ya había dejado de ver una cercanía con Brodie aún lo muestra más hoy en su vlog. Nos referimos a Sammy Guevara, que el día de hoy publicó un nuevo capítulo en su canal de YouTube con nombre: «YOU KNOW WHAT THAT MEANS» («Sabes lo que eso significa»), en el cual al inicio aparece el giganón haciendo una referencia a hoy, viernes:

Sammy: —— Its friday and… Brodie Lee:— You know what that means

Que bien adaptado al castellano latinoamericano sería: «Es viernes y… el cuerpo lo sabe».

La escena que fue grabada mientras ambos luchadores asistían a un partido de hockey sobre hielo del equipo de los Ice Rays de Corpus Christi, Texas, de la NAHL (liga de nivel amateur donde los jugadores no deben de sobrepasar los 21 años), donde el miembro de The Inner Circle filmó más partes de su vlog.

Este vídeo no confirma que el futuro de Luke Harper sea firmar con AEW, tampoco lo desmiente, sólo confirma el acercamiento del gladiador a varios luchadores de dicha empresa, que originalmente quería que Marty Scurll fuera el líder de la facción siniestra Dark Order, y que bien le podrían encargar ahora a Brodie Lee ante la firma de Scurll en Ring of Honor.

Como ya se ha comentado en otros momentos, con todas las empresas importantes en Estados Unidos (y el mundo) firmando a su talento de manera exclusiva quedan pocos agentes libres tan cotizados como el ex Campeón de Peso Completo JAPW. Y seguirá dando de que hablar hasta que se confirme su destino.

Por lo pronto, y como también ya lo informamos, el gladiador estará el fin de semana de WrestleMania en Tampa en la WrestleCon que ya se ha vuelto una costumbre en las actividades alternas a WWE durante el fin de semana más grande para los aficionados a la lucha libre.