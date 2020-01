Parece que Killer Kross está en camino de firmar con WWE. Ha tenido una reunión con Triple H y su novia, Scarlett Bordeaux, está en NXT. Pero nada está confirmado todavía. A excepción de Impact Wrestling, de donde fue despedido recientemente, el luchador puede ir a cualquier sitio, empezando por AEW. Por lo que sabemos, todavía no ha tomado una decisión, así que todas las opciones siguen abiertas.

De hecho, podemos decir más bien que Kross está indeciso acerca de qué hacer. O puede que solo esté jugando con la fanaticada. El caso es que ha hecho esta publicación en Twitter preguntando a los fans sobre a qué empresa debería ir:

I read the chatter.

I hear you all at the live events.

Here’s your chance;

Indulge me on where you believe

The New Beginning should take place and why?

You have my attention.#KrossCult ❌

— 🕳🐇Killer Kross ⏳💀❌ (@realKILLERkross) January 19, 2020