El futuro de Dominik Mysterio: «Familia, granja…»

«Dirty» Dominik Mysterio tuvo recientemente una muy interesante entrevista con Logan Paul en Impaulsive. Las dos Superestrellas de la WWE hablaron de que el integrante del Judgment Day no es amable en los aeropuertos, de que la gente va a esperar sangre y t*tas cuando Raw comience en Netflix o de que hubo la idea de que él estuviera colgando de lo alto mientras su padre, Rey Mysterio, y Eddie Guerrero se disputaban su custodia en SummerSlam 2005.

► El futuro de Dominik Mysterio

Asimismo, le preguntaron al joven luchador sobre cuánto tiempo planea seguir con su carrera en los encordados, lo cual puede parecer extraño teniendo en cuenta que solo lleva cuatro años en ellos y todavía tiene todo por hacer:

«Amo este negocio con todo mi corazón, pero definitivamente no me veo haciéndolo hasta que ya no pueda más. Quiero ser inteligente al respecto. Quiero tener una familia, tener hijos. Quiero poder jugar con mis hijos. Quiero poder correr con ellos y esas cosas. Quiero estar presente para el tercer cumpleaños de mi hijo, cosas así. En cuanto al futuro, siento que soy un tipo muy simple. Quiero ahorrar, comprar un buen terreno grande, tener algunos animales, un montón de perros. Tener una granja. Cultivar algunas delicias de California«.

¿Qué esperas del futuro de Dominik Mysterio en la WWE?

