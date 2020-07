El futuro de Cíclope después de Lucha Libre Vanguardia

El mes pasado se desarrolló la función conocida como Tierra de Oportunidades, misma que organizó la novel empresa Lucha Libre Vanguardia. En una de las luchas estaba pactada la renuncia del líder Macizo, Cíclope si perdía uno de sus dos encuentros.

Han pasado algunas semanas desde entonces, y platicamos con el gladiador hidalguense, quien ha sido el primer luchador de Pachuca, en viajar al Japón, luchando para Freedoms.

► ¿Qué podemos esperar del futuro de Cíclope?

Respecto a su salida de la organización hidalguense:

"Las ofertas de trabajo en otros lados siempre han estado. Nunca me he cerrado las puertas, siempre he trabajado con otras empresas. Ahorita, con lo de la pandemia, está un poco difícil, pero el hecho de que Cíclope ya no esté en Lucha Libre Vanguardia no quiere decir que mi carrera va a terminar. Hay muchas opciones de trabajo y empresas donde incursionar".

Cuestionamos al actual Campeón de Parejas CGM sobre un posible retorno.

"Ahorita no he hablado con nadie de la directiva de Lucha Libre Vanguardia. No nos hemos sentado a platicar. Quizás sí halla un regreso, o tal vez no; ya el tiempo lo dirá. La mayoría sabe que este proyecto lo iniciamos Miedo Extremo, Draztick Boy y yo, y ellos no están conformes con la decisión de Santy Hernández. Lastimosamente él tiene un poder mal usado dentro de la empresa".

► Cuentas pendientes con Santy Hernández

Santy Hernández luchador originario de la Ciudad de México, pero adoptado por el estado de Hidalgo, fue nombrado Gerente General de Vanguardia, y desde entonces ha tomado un papel importante, en las funciones de esta organización hidalguense. Él hizo que Cíclope se comprometiera a esta lucha de apuesta de su salida de Vanguardia.

“Con Santy Hernández quedan varias cuentas pendientes. Creo que no ha culminado la rivalidad; no sé hasta dónde vaya a llegar. Por lo menos ahorita en Vanguardia, no puedo hacer nada. Quizás lo acorrale en otra empresa pero de que vamos a terminar esto, vamos a terminarlo”.

► Otras notas de Lucha Libre Vanguardia

La empresa Lucha Libre Platino Edits, del Estado de México, participara en Atando Cabos, la próxima función de Lucha Libre Vanguardia a celebrarse este sábado 25 de julio, via streaming. Sus representantes serán Resplandor, Príncipe Aéreo, Alfa Jr., y Máscara de Ángel.

La empresa se ha destacado por la manera de trabajar sus historias, para que el público se interese y los siga.

Se ha creado una facción nueva que se conoce como Los Forajidos, integrada por Billy, Murdock y Dark Biker, quienes buscan rivalizar con el Odaiba Squad.

Otro nuevo elemento es Misionero del Diablo, quien ha destacado en el circuito independiente con presentaciones diferentes en cuadriláteros como el del Consorcito Lucha Libre Tarasco (CLLT) o la Promotora Hidalguense de Lucha Libre (PROHLP).

Los actuales campeones de Lucha Libre Black Mask (LLBM), Símbolo Azteca y Gasparín, enfrentaran a cuatro elementos en modalidad de triangular de relevos, Aster Boy, Amnesia, además de Príncipe Aéreo, y Resplandor.