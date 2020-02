La aparición de Ángel Garza el lunes en Raw de la mano de Zelina Vega sorprendió a todo el mundo. Pero rápidamente nos dimos cuenta, como después fue confirmado por Dave Meltzer, que se debía a la suspensión de Andrade. WWE decidió apostar por el sobrino de Héctor Garza mientras «El Ídolo» se encuentra fuera de acción. Una suspensión que por cierto podría cancelarse antes de tiempo.

► El futuro de Ángel Garza, Andrade y Zelina Vega

Meltzer indicó además que lo más probable es que Garza vuelva a NXT, aunque no existe ninguna regla que así lo diga, por lo que queda ver lo que pasa cuando Andrade vuelva a los encordados. Este primer reporte del editor del WON lo completó el mismo en el nuevo episodio del Wrestling Observer Radio, haciendo la siguiente declaración sobre la situación del ex Campeón Crucero NXT:

«Tiene una gran apariencia y puede avanzar mucho. Es realmente bueno. Él es un tipo de NXT y ya conocemos la regla de que tiene que haber una historia para que cambie de marca, pero las reglas se hicieron para romperse. Pero solo apareció porque WWE necesitaba a alguien después de que Andrade fallara la prueba de drogas. «Sé que debe quedarse, y no existe una regla por la cual tenga que regresar, pero la idea en este momento es que siendo un luchador de NXT va a estar trabajando en ambos shows; va a ser un relleno de 30 días. Cuando lo vi, lo primero que pensé fue que deberían reevaluar la línea de que están siguiendo porque este tipo sumado a Andrade y con Zelina Vega como mánager de ambos como una facción podría ser algo realmente bueno. Comienza a ser una combinación ganadora«.

No cabe duda de que sería quizá la mejor noticia que Garza se quedara en Raw con Andrade y Zelina Vega. No obstante, Meltzer no cambia el informe de que el plan es que solo sustituya al de Gómez Palacio mientras está afuera.