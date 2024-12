El final que debería haber tenido la nWo según Tony Schiavone

La nWo fue el gran éxito de WCW. Durante mucho tiempo fueron los responsables de que la compañía venciera a WWE en las Monday Night Wars de Nitro contra Raw. La transformación de Hulk Hogan en heel olvidando el personaje que lo había convertido en leyenda viviente, estrellas como Kevin Nash o Scott Hall que cambiaron una empresa por la otra… Los motivos son numerosos. Pero su desenlace no estuvo a la altura.

► El final de la New World Order

¿Cómo podría haber funcionado mejor? Teniendo en cuenta que no se trató únicamente de la conclusión sino de una larga etapa en la que las cosas no estaba yendo bien ni en la facción ni en la compañía, Tony Schiavone comparte su idea en What Happened When:

«Bueno, el final adecuado habría sido Sting. Porque Sting era su némesis, supuestamente, durante todo esto. Y sé que tuvimos el Wolfpac, y tuvimos al Sting de cara de tomate, e incluso Hulk Hogan regresó a HulkaMania, ¿verdad? Pero creo que lo habría extendido hasta donde Sting se enfrentara a Hogan, lo derrotara, y el NWO se disolviera a partir de ahí. Quiero decir, hay un par de piezas más para que eso fuera mejor, lo sé. Pero esa habría sido la idea principal para mí. O sea, yo lo retomo — y está en mi cómic — que pensé que la caída creativa de nuestra empresa comenzó cuando Sting no venció a Hogan de manera limpia en Starcade.»

¿Estás de acuerdo con el comentarista de AEW?

Siguiendo con Hogan, Schiavone también señala sus momentos favoritos que él comentó:

«Bueno, creo que es la traición de Hogan. Tiene que ser, si no el número uno, debe estar entre los primeros. Porque salí diciendo, ‘¡Hogan, puedes ir directamente al infierno!’ Lo cual fue completamente improvisado de mi parte. Ni siquiera pensé en decir eso hasta que el momento sucedió. Así que esa es la que creo que es la que mejor recuerdo».