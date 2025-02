El final que CM Punk quería para Royal Rumble 2025

Agridulces han sido los últimos días de CM Punk en la WWE. Por un lado, no pudo ganar el Royal Rumble 2025, lo que hubiera supuesto cumplir su sueño de la infancia de ser estelar en WrestleMania 41. No tuvo una mala participación en el combate de treinta luchadores entrando en la posición 24, aguantando 18 minutos sobre el cuadrilátero, eliminando a Roman Reigns y Seth Rollins. Por el otro, durante el episodio de Raw del 3 de febrero, se clasificó para Elimination Chamber.

► El final que quería

Pero volvamos al evento premium pues –durante su reciente entrevista en Good Guy/Bad Guy– el «Best in the World» revela cómo hubiera terminado la lucha de haber dependido de él. Además, el veterano reconoce que casi teme conseguir lo que quiere porque en ese caso no tendría nada más que perseguir. Puede que estelarizar el gran show no sea posible este año pero sin duda seguro que tiene mucho que contar en el mismo.

«Al principio de mi carrera, sí. Ahora, estoy más inclinado a proponer que yo pierda cosas. Creo que hay una historia más amplia que contar, 100%. Todo se trata de la persecución.

El ejemplo más reciente que puedo dar es Cody [Rhodes] perdiendo contra Roman en WrestleMania 39. Ese era el momento de Cody. Pierde en el evento estelar y es como [imita una explosión mental]. Pasa todo el año en un arco de redención, persiguiendo el título, y lo gana en el 40.

El Royal Rumble no salió como yo lo habría planeado, por así decirlo. Yo habría hecho que Cena y yo fuéramos los últimos dos en el ring, y habría hecho que Cena me arrojara por encima de la tercera cuerda.

En esta etapa, perder es mucho más valioso que ganar. Casi me da miedo ganar todo lo que alguna vez soñé porque, ¿qué hago después?«.