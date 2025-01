¿El fin del Undertaker como lo conocemos? «No quiere volver…»

La noticia más temida por los fans del Enterrador se ha confirmado, lamentablemente. Y sí, es el fin del Undertaker como lo conocemos.

Porque de acuerdo a lo que cuentan fuentes dentro de la WWE y como se ha podido intuir en base a lo que se le ha visto desde Survivor Series 2020 en adelante, la faceta de Mark Calaway como mejor lo apreciamos, bajo el personaje del «Hombre Muerto», «El Fenómeno» o como preferamos llamarlo, efectivamente está muerta. Algo que sospechábamos, pero que ahora podemos dar por hecho.

► «Corres riesgo de terminar siendo un estorbo…»

El año pasado (recuerden: 2024 es el año pasado), el propio protagonista se refirió a cómo se gestó su aparición en WrestleMania 40, donde surgió de entre la oscuridad como en los viejos tiempos (aunque no tan viejos, igualmente), haciendo alusión a su faceta más famosa, dejando con un sabor extraño a los aficionados. ¿Volvía el Undertaker original o no?

«Paul Levesque me llamó. Pensé que bueno, que si me llamaban era porque debía de ser algo bueno. Contesté. Hunter me dijo algo del estilo de ‘¿qué te parece la idea de involucrarte en esta trifulca? Podríamos hacer algo con un final estilo Dusty [Rhodes]«. ‘Hmm, suena interesante. Estoy dentro’.

«Lo primero que pregunté fue si todos estaban de acuerdo con la idea, porque corres el riesgo de terminar siendo un estorbo para algo que lleva dos años construyéndose. Esa fue mi primera pregunta. Y me respondió: ‘Sí, creo que todos están de acuerdo. Sentémosnos a hablarlo entre todos’.»

► ¿El fin del Undertaker como lo conocemos?

Lo curioso es que la idea recién recibió luz verde a la mitad del show. Es decir, un par de horas antes de que el momento se llevara a cabo. Así ocurrió desde la perspectiva de Triple H, como ya lo reportó SÚPER LUCHAS de la mano de nuestro colaborador Ricardo Rondon el pasado 17 de diciembre:

“Nos llevó una eternidad lograr que hiciera eso. Cuando lo llamé por primera vez, dijo: ‘No sé. No creo que quiera hacerlo’. Le dije: ‘80.000 personas se volverán absolutamente locas’.

“The Rock tuvo que llamarlo. Medio mundo tuvo que llamarlo para que finalmente accediera a hacerlo. Cuando se retiró, quería terminar. No salió con el sombrero y la chaqueta. El sombrero y la chaqueta están retirados. ‘Saldré como yo, pero no como Undertaker’. No quiere volver como el enterrador. No veía la hora de que se acabara’.»

► Semejanzas con su decisión del año 2000

De lo que no hicimos énfasis entonces fue en el hecho de que Calaway da por retirada por completo la versión más conocida de su personaje y el paso de los años no ha hecho que se mueva de esa postura. Algo similar le ocurrió en los 2000, cuando se hallaba en un periodo de dolencias físicas y desmotivación por continuar como el hombre muerto, transicionando a «Badass», motoquero, una cara semejante a su yo real. La alternativa era el retiro.

Sin embargo, sucede que ahora que está retirado, el final del Undertaker como lo conocemos parece definitivo. Una prueba vehemente está en el hecho de que WWE ya no posee los derechos del tema “Rest in Peace”, su mítica canción de entrada (basta buscar en cualquier plataforma oficial para comprobarlo). De esta forma, ahora se muestra como realmente es, evitando de esta manera preocuparse por mantener el kayfabe como lo hizo hasta el final y encarar así diversos proyectos.

Y aunque en la lucha libre nunca hay que decir nunca, difícilmente volvamos a ver a “The Phenom”, nos guste o no.